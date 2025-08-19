Можно ли пить кофе на голодный желудок: ответ вас удивит

Стоит ли верить в этот миф о кофе?

Предостережение звучит убедительно, но, по словам доктора Антельма Пуйоля научные данные не подтверждают этот миф.

В своей заметке в сети X специалист проанализировал научные доказательства и объяснил, почему задержка с кофе не имеет реального влияния на гормональное здоровье большинства людей.

Утренний кофе и кортизол

По словам Пуйоля, некоторые исследования показали, что у людей, которые регулярно употребляют кофеин, доза до 300 мг кофеина не повышает уровень кортизола, независимо от того, пьют ли они кофе сразу после пробуждения или днем. Другими словами, гормональный эффект зависит не от времени суток, а от количества потребленного кофеина.

Чтобы лучше это понять:

Чашка эспрессо содержит около 80 мг кофеина.

Большая порция фильтрованного кофе - около 120 мг .

Банка энергетического напитка - около 150 мг.

Это означает, что человеку нужно выпить три эспрессо, почти литр фильтрованного кофе или две банки энергетика, чтобы приблизиться к пороговому значению в 300 мг. В этом контексте, беспокойство, что утренний кофе может "нарушить" гормональный баланс, является необоснованным.

Кроме того, Пуйоль отмечает, что утренний пик кортизола является естественным процессом, который происходит после пробуждения, независимо от того, потребляется ли кофе. Следовательно, нет научных доказательств, что задержка первой чашки на 90 минут существенно меняет поведение этого гормона у здоровых людей.

Утренний кофе не вредит

Вывод специалиста однозначен: совет подождать полтора часа перед употреблением кофе является мифом без научной основы. Для большинства людей наслаждение кофе сразу после пробуждения не несет рисков и не вызывает гормонального дисбаланса. Ключевым, как и со многими привычками, является умеренность - избегание чрезмерных доз кофеина и корректировка потребления в соответствии с индивидуальной переносимостью.

Таким образом, те, кто считает кофе ритуалом спокойствия и утренней энергии, не должны чувствовать вину или ждать, пока пройдет 90 минут. Как отмечает Пуйоль, если вы не пьете очень большое количество кофеина за один раз, кофе после пробуждения идеально совместим со здоровой жизнью.