Очередь на жизнь. Как в Украине пересаживают сердца и почему люди ждут годами

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Трансплантация органов в Украине за последние годы стала более системной, однако для пациентов, ожидающих новые органы, это все равно может быть долгий путь. Одни получают шанс на пересадку за несколько недель, другие ждут годами.

РБК-Украина в интервью с кардиохирургом, трансплантологом Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Сергеем Мохнатым расспросило о том, как пересаживают сердца в Украине, кто может стать донором и почему даже годы ожидания не гарантируют пациенту нового сердца.

Фото: В Украине за первое полугодие сделали 327 трансплантаций (инфографика РБК-Украина)

От единичных операций к системе: как изменилась трансплантация в Украине

– Какая сейчас в Украине ситуация с трансплантацией органов? Насколько она изменилась за последние годы?

– Законодательство постоянно меняется, но такого позитивного толчка в трансплантологии, как за последние несколько лет, не было за все время независимости.

Раньше были единичные операции по пересадке почек, и даже сердца. Но не было четко прописанных правил, как это должно происходить.

То есть не было "дорожной карты", что делать, если у тебя есть донор, и где брать органы, если у тебя есть пациент, нуждающийся в пересадке.

В 2018-м приняли основной закон, регламентирующий сам процесс трансплантации органов. Однако изменения в него вносятся постоянно. Теперь все прописано: кто подлежит изъятию органов, какие критерии для этого, как и куда направить донора и кто делает пересадки.

Сейчас есть единый центр трансплант-координации, который отслеживает, какие пациенты нуждаются в пересадке. Больных распределяют по тяжести состояния. Есть классы экстренности – чем он выше, тем раньше пациент получит орган.

Когда появляется донор, центр распределяет органы по мере того, какая клиника какой по очереди присоединилась к списку. Также есть реестр доноров.

Фото: Трансплантолог Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Сергей Мохнатый (инфографика РБК-Украина)

– А как изменения в системе трансплантации отразились на работе вашего центра? Сколько пересадок сердца вы сейчас проводите?

– В нашем Центре программа по трансплантации стартовала после законодательных изменений в 2021 году. Тогда в основном законе о трансплантации прописали, как изымать органы у доноров.

Сперва в качестве эксперимента мы провели операцию на свиньях. Она была успешной. Однако потом полномасштабная война внесла коррективы и программа затормозила – в 2022-м мы не проводили пересадки.

Вернулись к трансплантации где-то через год. Программа НСЗУ несколько упростила реализацию таких операций, так как мало кто из пациентов способен оплатить трансплантацию – с 2024-го государство компенсирует такие вмешательства больницам в размере более 2 млн грн.

За последние несколько лет девять наших пациентов уже получили сердца.

Кто первым получит орган: как работает очередь на трансплантацию

– Могут ли пациенты пройти вне очереди, чтобы получить орган?

– Ускорить очередь невозможно. Центры регулируют, чтобы все происходило согласно законодательству.

Трансплант-координатор подает соответствующие документы о состоянии пациентов, в каком классе экстренности тот находится. Следят, чтобы все обследования были до момента внесения пациента в очередь.

При появлении донора отслеживают, соответствует ли тот группе крови, подходит ли по весу, инфекционному статусу и другим параметрам, чтобы не было дополнительных рисков.

Однако бывает, что пациент находится в третьем классе экстренности по пересадке сердца, но ему становится хуже настолько, что его подключают к аппарату искусственного кровообращения. Тогда подаются документы, что пациент получил новый вид лечения и он переходит в первый класс экстренности.

– Как долго человек, нуждающийся в пересадке, физически может ждать сердце?

– Быстрее всего было где-то три-четыре недели, но бывает, что и более полугода. Это долго. Если клиника имеет много договоров с другими, где потенциально могут быть доноры, то шансы на получение органа увеличиваются.

– Сколько людей работает над тем, чтобы организовать пересадку органа?

– Много. У нас есть два трансплант-координатора, есть 6 хирургов, анестезиологи. Часть из них едет на забор органа, остальные – на имплантацию. Один и тот же хирург не может выполнять два этапа одновременно.

В целом около 20 человек одновременно работают, чтобы пересадить один орган. Поэтому, когда говорят о трансплантации в каких-то "кустарных условиях", это практически невозможно.

В процесс вовлечено большое количество людей и аппаратуры, нереально создать центр, который бы нелегально этим занимался и об этом никто не знал. Это беспочвенные фейки. Просто люди боятся, что кто-то будет посягать на их органы.

Кто может стать донором: когда после смерти можно спасти другие жизни

– Если человек не подписал разрешение на изъятие своих органов после гибели, то координаторам приходится общаться с родственниками?

– Да. Если такой анкеты нет, все согласовывается с родственниками. При жизни человек может предоставить согласие сам. На сайте Украинского центра трансплант-координации есть форма заявления, которую можно заполнить онлайн. Так человек присоединяется к реестру и если что-то с ним случается, то согласие от родственников уже не требуется.

Например, человек попал в ДТП или у него случился инсульт и мозг отказал, тогда врачи проводят диагностику смерти мозга и вносят паспортные данные человека в базу.

В реестре центра трансплант-координации покажет, разрешил ли этот человек использование органов для пересадки.

– Как часто случается, что человек подписывает такую анкету и потом действительно становится донором?

– Это редкая история. С человеком может что-то случиться, даже если он не подписал согласия. А может и не случиться, если написал...

У нас много коллег дали согласие на донорство. Немало людей в соцсетях меня спрашивают, где можно подать такое заявление и как это происходит.

То есть в обществе меняется отношение к трансплантации. У людей уже меньше страха относительно каких-то незаконных вещей и больше понимания, что они могут помочь кого-то спасти.

– В каких случаях скоропостижная смерть может стать основанием для того, чтобы человек стал потенциальным донором?

– Это может быть ДТП или инсульт, например. Мозг человека должен уже не работать, а другие органы должны быть сохранены.

У нас была донор, у которой случился геморрагический инсульт. Кровоизлияние привело к гибели мозга, но все остальные органы работали. После согласия родственников пациентка стала донором не только сердца, но и печени и почек.

– Есть ли возрастные ограничения для донорства органов?

– С возрастом функциональный резерв органов естественно снижается, поэтому старше 70-75 лет – это скорее медицинское ограничение, чем категорический запрет.

– Родственники часто соглашаются на донацию?

– Мы не владеем статистикой, так как ведем только пациентов, ожидающих органы, а не тех, кто становится донорами.

В каждой клинике, которая привлечена к процессу пересадки, есть трансплант-координаторы, которые ведут переговоры с родственниками.

Например, если в больницу с неврологическим стационаром поступает пациент с инсультом, координатору сообщают, что диагностика установила смерть мозга, и шансов нет, что человек выздоровеет. Тогда координатор объясняет ситуацию родственникам и получает или не получает согласие.

– На дорогах гибнет много людей. Они, по сути, потенциальные доноры. Но поскольку пересадка органов – единичные случаи, допускаю, что многие родственники отказывают в донации…

– Если брать инсульты, то возможно и так, а вот с ДТП – другая ситуация. При аварии могут травмироваться органы. Поэтому не всех погибших можно рассматривать потенциально для донорства.

Кто-то ждет месяц, а кто-то годами: истории людей, нуждавшихся в сердце

– Если можно, поделитесь историями ваших пациентов. Весной в вашем центре рассказывали о девочке, которая не дождалась органа…

– Она долго была на аппарате искусственного кровообращения (ЭКМО – аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, – ред.). К сожалению, такое случается, что пациенты не дожидаются органа. Здесь есть определенная специфика пациентов: детям достаточно редко пересаживают сердца. На сегодняшний день в Украине выполнили только 22 операции, если не ошибаюсь.

В целом бывает по-разному. У нас был пациент, который 11 лет лечился. Мы внесли его в список на трансплантацию, но учитывая его порок, анатомические особенности, перенесение нескольких операций и нескольких остановок сердца, уже и не надеялись, что прооперируем его.

Около месяца он был в очереди, а полтора недели назад нам ночью позвонили, что есть донор, который идеально подходит для этого пациента. И мы сделали трансплантацию.

Та неделя у нас была интенсивной: в понедельник мы провели пересадку взрослому пациенту, а уже во вторник ночью пришла информация, что есть детский донор, и в среду мы сделали еще и эту пересадку.

Две трансплантации за три дня. Но так бывает достаточно редко. Пациенты иногда годами могут ждать.

Фото: Пациенты, которым недавно пересадили сердца в Центре кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, и команда медиков (предоставлено спикером)

– Как эмоционально команда проживает такие моменты?

– Сначала осознаешь всю сложность, а потом понимаешь, что других вариантов нет: если отказываешься, как знать, когда будет следующий шанс. Поэтому приходится преодолевать все страхи и выполнять работу, используя все возможности.

Новое сердце – новая жизнь: что ждет пациента после операции

– Что человека ожидает после пересадки сердца?

– В первые дни трудно сказать, как все пойдет дальше. Мы назначаем препараты для подавления иммунитета, чтобы предотвратить отторжение органа. Делаем много анализов и к 6-7-м суткам уже примерно видим картину.

Тогда пациенты уже могут больше двигаться. Они видят, что с каждым днем та нагрузка, которую до операции они не могли себе позволить, теперь дается легче. У них появляется аппетит, это мотивирует их.

На 6-7-е сутки переводим пациентов в общую палату. Они все еще изолированы от других больных, но там могут находиться с родственниками, активнее двигаться и привыкать к обычной жизни.

– Лекарства против отторжения после пересадки нужно принимать всю жизнь?

– Да. Каждый орган имеет свои рецепторы – индивидуальный набор белков – и когда он попадает в чужую среду, его атакует иммунитет реципиента.

Так работают защитные механизмы. Наша задача – этот иммунитет подавлять настолько, чтобы не было отторжения органа, но чтобы при этом пациент мог оказывать сопротивление окружающей среде, которая ему все равно угрожает.

Для этого даем целый ряд иммуносупрессивных препаратов. Конечно, нужно уменьшить контакт с людьми, чтобы не было передачи вирусов. Поэтому здесь тонкая грань: подбираем дозу препаратов так, чтобы не было отторжения, но чтобы человек мог противостоять другим угрозам.

– Со временем человек может перейти на минимальную дозу лекарств?

– Конечно, стартовая доза достаточно мощная, потому что есть риск острого отторжения органов в первые дни, а потом постепенно, учитывая то, что мы видим по показателям, дозировку препаратов уменьшаем.

Через некоторое время делаем биопсию донорского сердца, чтобы проверить, нет ли признаков отторжения. Это самый точный показатель. Смотрим, все ли хорошо с антителами, что с самим миокардом, как на текущих дозах препаратов он справляется, не атакует ли иммунитет пересаженный орган.

– Сколько человек может прожить с трансплантированным органом?

– Прогнозы никто не делает. Каждый пациент индивидуален, есть много показателей, которые на это влияют. Эпидемия гриппа или ковида может внести свои коррективы. Но если все нормально, то порядка 10 лет пациенты могут более-менее полноценно жить. Опыт других клиник показывает, что пациенты после трансплантации сердца могут прожить даже больше этого срока.

– Могут ли они потом рассчитывать на новую трансплантацию?

– Можно, но у нас такого опыта нет, учитывая, что только последние несколько лет программа трансплантации сердца заработала более-менее адекватно.

– Что вы хотели бы сказать украинцам, которые до сих пор боятся донорства?

– Трансплантация органов – сложные технологически и дорогостоящие операции, которые свидетельствуют о развитии общества. Чем их больше, тем страна считается более развитой.

Никто не знает, что нас ждет. Может так случиться, что нам или нашим родственникам понадобится помощь. А согласие других людей на донорство может спасти жизнь. Эту мысль стоит культивировать в обществе.