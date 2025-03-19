Можно ли достичь полного прекращения огня в Украине за пару недель: ответ Зеленского
Украина и США сегодня провели детальные переговоры. В частности обсудили и возможность достижения прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время Zoom-брифинга для журналистов.
Журналист РБК-Украина спросил президента, реалистично ли достичь полного прекращения огня уже через пару недель, как об этом ранее заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, на что Зеленский ответил, что сейчас разговор идет лишь о частичном прекращении огня.
"Был сегодня у нас достаточно длинный разговор с президентом Трампом, и, честно говоря, если бы не было запланированных других дел, я думаю, что разговор был бы еще длиннее. Я считаю, что он был. Настроение было правильное, достаточно детализированное. Мы проговорили о наших следующих шагах, требования по частичному прекращению огня", - заявил президент.
Он пояснил, что получил от американской стороны сигналы, что, скорее всего, речь идет об энергетической тишине.
"Не бить по энергетической инфраструктуре обеих стран, а также речь идет о гражданской инфраструктуре, что является очень всеобъемлющим понятием", - отметил он.
Зеленский отметил, что с украинской стороны будет сделано все необходимое для подготовки списка приоритетных объектов. Он также уточнил, что к гражданской инфраструктуре относятся такие элементы, как железнодорожная и портовая инфраструктура.
"Я не знаю, что подтвердят партнеры, но мы подготовим и соответствующая техническая группа поедет. Встреча будет, сейчас, как будет комфортно группе, пятница, 2-3 недели или через несколько недель. Честно говоря, как наше первое заседание с американцами в Саудовской Аравии. Мы шли на прекращение огня, на полную тишину, скажем так. Поэтому может быть и здесь так же", - подытожил президент.
Зеленский отметил, что сейчас не может подтвердить это, но основа, с которой будут начаты переговоры, уже понятна.
Разговор Зеленского и Трампа
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свои переговоры с президентом США Дональдом Трампом сегодня утром. Ожидалось, что два лидера обсудят телефонный разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Около 18:00 часов по киевскому времени стало известно, что президент Трамп и Зеленский завершили телефонный разговор. Трамп заявил, что он прошел "очень хорошо".
Заметим, что Путин и Трамп вчера обсуждали урегулирование войны России против Украины. Диктатор фактически отказался от предложения Вашингтона о полном прекращении, выдвинув для этого невыполнимые условия.
Подробнее о вчерашних переговорах Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.
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