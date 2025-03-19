Чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів: відповідь Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Журналіст РБК-Україна запитав президента, чи реалістично досягти повного припинення вогню вже за пару тижнів, як про це раніше заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, на що Зеленський відповів, що нині розмова йде лише щодо часткового припинення вогню.

"Була сьогодні у нас досить довга розмова з президентом Трампом, і, чесно кажучи, якби не було запланованих інших справ, я думаю, що розмова була б іще довшою. Я вважаю, що вона була. Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили про наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню", - заявив президент.

Він пояснив, що отримав від американської сторони сигнали, що, скоріш за все, мова йде про енергетичну тишу.

"Не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн, а також мова йде про цивільну інфраструктуру, що є дуже всеосяжним поняттям", - зауважив він.

Зеленський наголосив, що з української сторони буде зроблено все необхідне для підготовки списку пріоритетних об'єктів. Він також уточнив, що до цивільної інфраструктури відносяться такі елементи, як залізнична та портова інфраструктура.

"Я не знаю, що підтвердять партнери, але ми підготуємо і відповідна технічна група поїде. Зустріч буде, зараз, як буде комфортно групі, п’ятниця, 2-3 тижні або за кілька тижнів. Чесно кажучи, як наше перше засідання з американцями в Саудівській Аравії. Ми йшли на припинення вогню, на повну тишу, скажімо так. Тому може бути та тут так само", - підсумував президент.

Зеленський зазначив, що зараз не може підтвердити це, але основа, з якою будуть розпочаті перемовини, вже зрозуміла.