ВСУ отразили все атаки россиян на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 2 января, показали, что российские войска продвинулись к западу от Кармазиновки (11 км юго-западнее Сватового) и Площадки (15 км северо-западнее Кременной).

Российские и украинские силы также вели позиционные боевые действия 1 и 2 января северо-восточнее Купянска близ Синьковки и восточнее Петропавловки; юго-западнее Сватового вблизи Макеевки; к западу от Кременной у Тернов и Торского; и к югу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Украинские войска, вероятно, нанесли удар по району сосредоточения добровольческого отряда БАРС-16 "Кубань" (резервной боевой армии РФ) в оккупированном Лисичанске Луганской области.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 1 и 2 января, свидетельствуют, что российские войска продвинулись на северную и восточную окраины Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Курдюмовки (юго-западнее Бахмута).

В странские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и Хромового и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 31 декабря, российские силы якобы продвинулись к северо-западу от Степного (к северу от Авдеевки). Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 2 января, что российские войска отступили после продвижения в направлении Бердичева. Он также заявил, что Степное является спорной серой зоной.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевского коксохимического завода; у Степного; вблизи промзоны; и у Первомайского и Невельского.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 декабря и 1 января, показывают, что российские войска ранее незначительно продвинулись на северо-восточную окраину Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Марьинки, Новомихайловки и Победы и в направлении Прасковьевки.

Российские источники обвинили украинские войска в нанесении удара по гостинице "Донбасс Палас" в оккупированном Донецке 1 января. Как сообщается, там погибли российские военные блоггеры.

Российские государственные СМИ и официальные лица утверждали, что украинские войска якобы обстреляли Донецк сразу после полуночи 1 января, а глава так называемой ДНР Денис Пушилин утверждал, что в результате ударов по центру Донецка 4 погибших и 13 раненых. Российские власти не предоставили информацию о жертвах, лишь утверждая, что это гражданские лица.

"Южная ось"

Российско-украинские войска продолжали позиционные бои в районе границы Донецко-Запорожской областей 1 и 2 января, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские и украинские источники сообщали о позиционных боевых действиях к югу и юго-западу от Великой Новоселки близ Урожайного, к западу от Старомайорского, к северу от Приютного и к югу от Новодаровки.

31 декабря российский блоггер заявил, что войска РФ якобы продвинулись в неопределенном районе между Новопрокоповкой и Вербовым. Российский "военкор" 1 января заявил, что украинские силы отразили неопределенные позиции к югу от Вербового.

Украинские и российские источники заявили 1 и 2 января, что позиционные бои продолжались к западу и югу от Работино, а также вблизи Вербового и Новофедоровки.

Российский военкор заявил, что на западе Запорожской области погодные условия остаются сложными. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российского 234-го десантно-штурмового полка (ВДВ) и 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады продвигались к западу от Работино из Копани.

1 и 2 января продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. 1 января украинские силы отразили несколько увеличенное количество российских наземных атак вблизи Кринок.