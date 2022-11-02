Зеленский о компромиссах с Россией: это была самая большая ошибка нашей страны

Украина не готова снова идти на компромиссы с Россией. Подобные решения в прошлом были самой большой ошибкой нашей страны.

Глава государства отметил, что не пойдет на компромиссы с Россией после ее циничного вторжения. По его словам, некоторые мировые лидеры хотели бы, чтобы Украина согласилась на условия агрессора.

"Я думаю, что некоторые лидеры стран, конечно, хотели бы (компромиссов от Украины - ред.). Я не хочу сейчас давать свою оценку этому, потому что это не имеет значения. Потому что для меня не важно, что кто-то пытается подтолкнуть нас. Мы уже там были (в договоренности с РФ - ред.). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я знаю, чем закончит эта история", - заявил президент.

Зеленский отметил, что ожидать "хорошую концовку" и заключения договоренностей с Россией не стоит. По его словам, Украина будет выстраивать очень прагматические отношения с РФ, потому что она несет угрозу. Гарант считает, что прошлые компромиссы Украины и отсутствие надежной системы безопасности были ошибкой.

"Мы сейчас видим результаты их политики. Мы в Украине на протяжении последних 30 лет нашей независимости не строили сильной системы безопасности. Я думаю, потому что не ожидали от них столь агрессивных шагов, столь воинственных шагов, столь кровавых шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - сказал Зеленский.