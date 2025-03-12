Зеленский ответил, когда отменят военное положение и будут выборы в Украине
Военное положение в Украине отменят только после окончания войны. А уже после того будут проводить выборы согласно законодательству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга.
Отвечая на вопрос о том, будут ли отменять военное положение после перемирия, Зеленский отметил, что сейчас надо сосредоточиться на первых шагах, то есть на достижении прекращения огня.
"Готовы ли мы к прекращению огня, или к тишине? Мы конкретно это сделали, и сказали: "да". А вопрос, будет ли готова на это русская сторона", - заявил президент.
Второй вопрос, по словам Зеленского, заключается в том, готовы ли партнеры Украины к техническому мониторингу.
"Это очень важный аспект. Я откровенно говорил, что считаю тишину в небе и на море понятно как мониторить для нас. Но если это тишина везде, понимая с кем мы имеем дело, и понимая опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом. И об этом говорили стороны, это очень важно", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что после этого еще надо подготовить полностью пошаговый план по окончанию войны с гарантиями безопасности для украинской стороны.
"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана в любом случае будет поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение. И после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - подчеркнул глава государства.
Вопрос выборов в Украине
Напомним, в феврале спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты хотят, чтобы до конца 2025 года Киев провел выборы. Особенно в том случае, если будет достигнуто перемирие с Россией.
Ранее РБК-Украина сообщало, что после того, как в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и РФ, Трамп заявил, что в Украине рейтинг доверия к Зеленскому составляет всего 4%. Позже Трамп и вовсе назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Однако позже американский президент, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что не может поверить, что он мог такое сказать.
Однако, по данным западных СМИ, на встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта стороны не обсуждали проведение выборов в Украине. Ключевой темой этой встречи было завершение войны в Украине.
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