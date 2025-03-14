Чи можливе скасування воєнного стану в разі перемир'я: що кажуть у Зеленського

Припинення вогню в Україні на 30 днів не скасує воєнного стану і комендантської години. Оскільки ситуація може бути непередбачуваною.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на Repubblica .

"30-денне перемир'я - це не кінець війни. Ситуація буде непередбачуваною. Скасування воєнного стану і процедур щодо захисту країни неможливе за такий короткий термін", - сказав він.

Подоляк зазначив, що крім припинення вогню, потрібні переговори, перевірені спостерігачі, здатні фіксувати порушення перемир'я і забезпечувати розведення сторін.

"Ми повинні зберігати здатність битися доти, доки ситуація не буде врегульована", - вважає радник ОП.

Чи можливі вибори

Говорячи про можливість проведення виборів, Подоляк зазначив, що в нестабільній ситуації неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і виборчої кампанії.

"30-денне припинення вогню не розблокує вибори", - сказав він, зазначивши, що якщо почнуться переговори про стабільне припинення вогню, гарантоване нейтральними спостерігачами, тоді це стане можливим.