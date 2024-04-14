RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возможно ли прикрытие запада Украины системой Patriot в Польше: ответ Кулебы

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает реальным сценарий, при котором находящиеся в Польше системы ПВО Patriot прикрывали бы западные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Так, в интервью "ТСН.Тиждень" Кулебу спросили, возможен ли сценарий применения американских систем ПВО в Польше для прикрытия неба над западом Украины.

"Сейчас все реально. На самом деле, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" дронов или ракет на их территорию", - ответил министр.

Кулеба отметил, что сейчас во время переговоров с партнерами, которые могли бы поделиться с Украиной системами ПВО, рассматриваются разные решения.

"Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно, хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы прикрывал вашу границу, будет прикрывать вашу границу, но дайте", - рассказал глава МИД.

Усиление ПВО Украины

Украина еще с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

В субботу, 13 апреля, Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot. Кроме того, ведутся переговоры по получению дополнительной системы IRIS-T.

Однако для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot, заявлял ранее президент Владимир Зеленский. Недавно Кулеба рассказал, что Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.

В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаПВОДмитрий КулебаВойна России против Украины