Возможно ли прикрытие запада Украины системой Patriot в Польше: ответ Кулебы

Так, в интервью "ТСН.Тиждень" Кулебу спросили, возможен ли сценарий применения американских систем ПВО в Польше для прикрытия неба над западом Украины.

"Сейчас все реально. На самом деле, это защитило бы страны НАТО от "прилетов" дронов или ракет на их территорию", - ответил министр.

Кулеба отметил, что сейчас во время переговоров с партнерами, которые могли бы поделиться с Украиной системами ПВО, рассматриваются разные решения.

"Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я всем партнерам говорю: дорогие мои, что угодно, хотите в аренду, давайте в аренду, хотите, чтобы прикрывал вашу границу, будет прикрывать вашу границу, но дайте", - рассказал глава МИД.