Чи можливе прикриття заходу України системою Patriot у Польщі: відповідь Кулеби

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає реальним сценарій, за якого системи ППО Patriot, які перебувають в Польщі, прикривали б західні області України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Так, в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" Кулебу запитали, чи можливий сценарій застосування американських систем ППО у Польщі для прикриття неба над заходом України.
"Зараз все реально. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" дронів чи ракет на їхню територію", - відповів міністр.
Кулеба зазначив, що зараз під час переговорів з партнерами, які могли б поділитися з Україною системами ППО, розглядаються дуже різні рішення.
"Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб прикривав ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте", - розповів глава МЗС.
Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО. Однак потреба в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.
У суботу, 13 квітня, Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot. Крім того, ведуться переговори про отримання додаткової системи IRIS-T.
Однак, для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot, заявляв раніше президент Володимир Зеленський. Нещодавно Кулеба розповів, що Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.
У пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Станом на сьогодні Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.
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