Может ли ТЦК мобилизовать человека с бронью: объяснение юриста

Отозвать или аннулировать бронирование в Украине во время войны могут при определенных обстоятельствах. При этом на ТЦК и СП возложена скорее "организационная функция" - вносить в единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" актуальную информацию (при необходимости).
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.
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По словам эксперта, бронирование может быть отозвано или аннулировано на определенных основаниях.
"Когда, например, работник уволился с предприятия, которое имеет статус критичности", - рассказала Анищенко.
Она отметила, что, в соответствии с требованиями действующего законодательства, при такой ситуации предприятие при сверке с территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщает, что указанный работник уволился.
"И, соответственно, в информацию в "Резерв+" и в "Обереге", доступ к которой имеют работники ТЦК, вносят изменения. Что бронирование отсутствует. И мы видим в "Резерве" такие графы прочерка", - объяснила адвокат.
Другой случай - когда предприятие не прошло проверку (которая была анонсирована законодателями Украины еще в прошлом году и продлится до 28 февраля) и не получило статус критичности.
"Соответственно все бронирования, которые выдавались работникам этого предприятия, также будут аннулированы", - отметила юрист и добавила, что в других случаях, "какие-то другие аннулирования на законодательном уровне, работниками ТЦК не предусмотрены".
Эксперт объяснила: если человек уже является забронированным, "ТЦК выполняет только организационную функцию" - вносит эту информацию в "Оберег".
Это может понадобиться тогда, когда информация о бронировании не подтянулась в реестр автоматически, или же если бронирование происходило не через "Дія" (а, например, на основании приказов Министерства социальной политики или по постановлению Кабинета министров №76 - для работников консульских учреждений).
"ТЦК только вносит эту информацию. Во всех других вариантах аннулировать, отобрать бронирование ТЦК не имеет права. Если говорить именно о бронировании", - рассказала Анищенко.
Она уточнила, что это не касается тех случаев, когда человек имеет право на отсрочку от мобилизации (например при наличии инвалидности, инвалидности родителей или инвалидности детей).
"Тогда в каждом конкретном случае ТЦК проверяет поданную военнообязанным информацию. И если там есть какие-то вопросы - отказывает в предоставлении отсрочки", - отметила адвокат.
Если же говорить о вопросах бронирования, то "бронирование ТЦК не уполномочено предоставлять или не предоставлять".
"Оно выполняет функцию только организационную - по внесению этой информации в базу "Оберіг", - отметила юрист.
Анищенко сообщила, что случаи мобилизации людей с бронированием во время войны в Украине действительно могут быть.
"К сожалению такие случаи у нас случаются не только сейчас, скандалы распространяются. Были такие случаи и в прошлом году. И по поводу этого уже есть положительная практика судов", - поделилась она.
По словам адвоката, обжаловать приказ ТЦК на мобилизацию можно при определенных обстоятельствах.
"Если человек был забронирован, но информация не подтягивалась, и ТЦК не захотело эту информацию увидеть, тогда происходит все так: издается приказ на мобилизацию, военнообязанный прибывает в учебный центр, проходит соответствующие учения, а его адвокат тем временем оспаривает этот приказ на мобилизацию", - рассказала она.
Юрист уточнила: судебная практика говорит о том, что "если у человека была бронь, но его принудительно мобилизовали, тогда этот приказ признается противоправным и подлежит отмене".
"Если же человек находился на стадии получения документов... Например, когда еще нет бронирования, работодатель направляет своего работника в ТЦК и говорит: "Ты там получи военный билет, а потом мы тебя забронируем"... Вот это "на потом" - не работает", - отметила представитель ЮК "Riyako&Partners".
"Здесь судебная практика уже постоянная и говорит о том, что если нет по факту бронирования, то, соответственно, человек является таковым, который подлежит мобилизации", - подытожила Анищенко.
После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - пополнении ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.
Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.
29 октября 2024 года Верховная Рада приняла законопроекты №12151 и №12152 о продлении действия военного положения и срока всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года. Несколько позже оба документа подписал президент.
Осенью 2024 года в Украине изменили также процесс и некоторые условия бронирования работников от мобилизации. Кроме того, правительство провело аудит предприятий со статусом критических, которым разрешено бронировать работников.
Сейчас для всех предприятий насчет бронирования работников действует "переходный период" до 28 февраля 2025 года - компании должны переоформить бронирование по новым правилам.
Недавно народный депутат, член комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в соцсетях сообщил, будто бы некоторые военнообязанные, у которых есть бронь и подтверждение в бумажном виде, были задержаны и доставлены в ТЦК.
Позже некоторых из них отвезли в воинскую часть, а уже после выяснения обстоятельств - снова вернули в ТЦК.
По его словам, такие случаи зафиксировали в по меньшей мере нескольких областях Украины (в частности, в Николаевской, где мобилизовали забронированного работника одного из критически важных предприятий).
Позже в ВСУ отреагировали на слухи о якобы мобилизации забронированных.
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