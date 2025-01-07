Может ли ТЦК мобилизовать человека с бронью: объяснение юриста

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Когда бронирование могут отозвать или аннулировать

По словам эксперта, бронирование может быть отозвано или аннулировано на определенных основаниях.

"Когда, например, работник уволился с предприятия, которое имеет статус критичности", - рассказала Анищенко.

Она отметила, что, в соответствии с требованиями действующего законодательства, при такой ситуации предприятие при сверке с территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщает, что указанный работник уволился.

"И, соответственно, в информацию в "Резерв+" и в "Обереге", доступ к которой имеют работники ТЦК, вносят изменения. Что бронирование отсутствует. И мы видим в "Резерве" такие графы прочерка", - объяснила адвокат.

Другой случай - когда предприятие не прошло проверку (которая была анонсирована законодателями Украины еще в прошлом году и продлится до 28 февраля) и не получило статус критичности.

"Соответственно все бронирования, которые выдавались работникам этого предприятия, также будут аннулированы", - отметила юрист и добавила, что в других случаях, "какие-то другие аннулирования на законодательном уровне, работниками ТЦК не предусмотрены".

Может ли ТЦК мобилизовать человека с бронью

Эксперт объяснила: если человек уже является забронированным, "ТЦК выполняет только организационную функцию" - вносит эту информацию в "Оберег".

Это может понадобиться тогда, когда информация о бронировании не подтянулась в реестр автоматически, или же если бронирование происходило не через "Дія" (а, например, на основании приказов Министерства социальной политики или по постановлению Кабинета министров №76 - для работников консульских учреждений).

"ТЦК только вносит эту информацию. Во всех других вариантах аннулировать, отобрать бронирование ТЦК не имеет права. Если говорить именно о бронировании", - рассказала Анищенко.

Она уточнила, что это не касается тех случаев, когда человек имеет право на отсрочку от мобилизации (например при наличии инвалидности, инвалидности родителей или инвалидности детей).

"Тогда в каждом конкретном случае ТЦК проверяет поданную военнообязанным информацию. И если там есть какие-то вопросы - отказывает в предоставлении отсрочки", - отметила адвокат.

Если же говорить о вопросах бронирования, то "бронирование ТЦК не уполномочено предоставлять или не предоставлять".

"Оно выполняет функцию только организационную - по внесению этой информации в базу "Оберіг", - отметила юрист.

Анищенко сообщила, что случаи мобилизации людей с бронированием во время войны в Украине действительно могут быть.

"К сожалению такие случаи у нас случаются не только сейчас, скандалы распространяются. Были такие случаи и в прошлом году. И по поводу этого уже есть положительная практика судов", - поделилась она.

Можно ли обжаловать приказ ТЦК насчет мобилизации

По словам адвоката, обжаловать приказ ТЦК на мобилизацию можно при определенных обстоятельствах.

"Если человек был забронирован, но информация не подтягивалась, и ТЦК не захотело эту информацию увидеть, тогда происходит все так: издается приказ на мобилизацию, военнообязанный прибывает в учебный центр, проходит соответствующие учения, а его адвокат тем временем оспаривает этот приказ на мобилизацию", - рассказала она.

Юрист уточнила: судебная практика говорит о том, что "если у человека была бронь, но его принудительно мобилизовали, тогда этот приказ признается противоправным и подлежит отмене".

"Если же человек находился на стадии получения документов... Например, когда еще нет бронирования, работодатель направляет своего работника в ТЦК и говорит: "Ты там получи военный билет, а потом мы тебя забронируем"... Вот это "на потом" - не работает", - отметила представитель ЮК "Riyako&Partners".

"Здесь судебная практика уже постоянная и говорит о том, что если нет по факту бронирования, то, соответственно, человек является таковым, который подлежит мобилизации", - подытожила Анищенко.