ua en ru
Пн, 06 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Николаеве мобилизовали забронированного работника одного из предприятий: что говорят в ТЦК

Понедельник 06 января 2025 21:48
UA EN RU
В Николаеве мобилизовали забронированного работника одного из предприятий: что говорят в ТЦК Иллюстративное фото: в Николаеве сотрудники ТЦК мобилизовали забронированного работника (facebook.com/MOTCKSP)
Автор: Иван Носальский

В Николаеве мобилизовали сотрудника критически важного предприятия ООО "АТФ "АГРО-ДЕЛО". Он был забронирован от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Александра Федиенко в Telegram и Николаевский областной ТЦК в Facebook.

Мобилизация забронированного сотрудника

По словам Федиенко, сотрудника ООО "АТФ "АГРО-ДЕЛО" мобилизовали после того, как ему аннулировали отсрочку.

"Проблематика всей этой истории, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного сотрудника", - добавил он.

Реакция ТЦК

В ТЦК объяснили, что 5 ноября прошлого года Николаевский районный военкомат получил распоряжение главы Николаевской районной военной администрации по отмене мобилизационных задач (заказов) некоторым предприятиям, в том числе ООО "АТФ АГРО-ДЕЛО".

В связи с этим предоставленная отсрочка подлежала аннулированию. При этом средствами Единого государственного реестра призывников произошло автоматическое аннулирование бронирования сотрудников вышеупомянутого предприятия.

"Однако, кроме наличия мобилизационной задачи (заказа), из-за отмены которой и произошло аннулирование бронирования, указанное предприятие ранее было признано критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", - уточнили в ТЦК.

Такой факт сотрудниками Николаевского районного ТЦК учтен не был. Поэтому Николаевский областной ТЦК проведет служебную проверку.

Напомним, ранее в ТЦК назвали условия, при которых полицейские могут задерживать военнообязанных мужчин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев ТЦК Призыв в армию Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец
Россияне расстреляли украинских военных в Донецкой области, - Лубинец
DAILY
НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит