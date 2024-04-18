Может ли что-то помешать России запустить ЗАЭС: мнения экспертов

Россия вполне может запустить Запорожскую АЭС осенью текущего года исключительно по собственному решению, и никаких согласований при этом от МАГАТЭ ей не понадобится.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какова вероятность и что может произойти".

"МАГАТЭ в этом случае ни при чем. Если бы станцию запускала Украина, то нужно было бы предъявить инспекции Агентства доказательства соблюдения требований режима гарантий (нераспространения ядерного оружия - ред.). Для России это не требуется. Россия - ядерная держава и имеет ядерное оружие, эти проблемы ее не касаются", - сказал в комментарии РБК-Украина бывший главный инженер ЧАЭС Николай Штейнберг.

Единственное, что будет необходимо сделать РФ, - выдать лицензию на эксплуатацию станции компании, которая была создана для эксплуатации станции - "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС".

Станция может быть запущена на короткое время - от нескольких часов до нескольких дней, считает эксперт, поскольку лительная работа ЗАЭС, после того, как было уничтожено Каховское водохранилище, практически невозможна - недостаточно охлаждающей воды для конденсаторов турбин.

"При отсутствии воды говорить о длительной работе станции просто невозможно", - отметил Штейнберг.

Необходимости в дополнительной электроэнергии для обеспечения потребителей у РФ нет, поэтому ЗАЭС могут запустить чтоб просто "показать, что они все могут, если захотят", - отметил Штейнберг.

При єтом, по мнению главы Антикризисного экспертного ядерного центра Украины Ольги Кошарной, со стороны РФ уже ведется активная работа по восстановлению линий электропередач от ЗАЭС на оккупированные территории, которые были повреждены ранее. Это может свидетельствовать о том, что план по запуску станции постепенно начал реализовываться.

Оккупация Россией Запорожской АЭС