Чи може щось завадити Росії запустити ЗАЕС: думки експертів

Росія може запустити Запорізьку АЕС восени поточного року виключно за власним рішенням, і жодних погоджень при цьому від МАГАТЕ їй не знадобиться.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Афера із запуском Запорізької АЕС росіянами: яка ймовірність і що може статися".

"МАГАТЕ у цьому випадку ні до чого. Якби станцію запускала Україна, то треба було б надати інспекції Агентства докази дотримання вимог режиму гарантій (нерозповсюдження ядерної зброї - ред.). Для Росії це не потрібно. Росія є ядерною державою і має ядерну зброю, ці проблеми її не стосуються", - сказав в коментарі РБК-Україна колишній головний інженер ЧАЕС Микола Штейнберг.

Єдине, що необхідно зробити РФ, - видати ліцензію на експлуатацію станції компанії, яка була створена для експлуатації станції - "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС".

Станцію можна запустити на короткий час - від кількох годин до кількох днів, вважає експерт, оскільки ливарна робота ЗАЕС, після того, як було знищено Каховське водосховище, практично неможлива - недостатньо охолоджувальної води для конденсаторів турбін.

"За відсутності води говорити про тривалу роботу станції просто неможливо", - зазначив Штейнберг.

За його словами, необхідності додаткової електроенергії для забезпечення споживачів у РФ немає, тому ЗАЕС можуть запустити щоб просто "показати, що вони все можуть, якщо захочуть".

При цьому, на думку глави Антикризового експертного ядерного центру України Ольги Кошарної, з боку РФ вже ведеться активна робота щодо відновлення ліній електропередач від ЗАЕС на окуповані території, які були пошкоджені раніше. Це може свідчити, що план із запуску станції поступово почав реалізовуватися.

Крім того, переведення днями 4-го енергоблока ЗАЕС у режим холодного зупину теж можна вважати підготовкою до запуску станції. Зараз, зазначила Кошарна, напевно, його спробують привести в безпечніший стан для роботи. У "гарячому" режимі енергоблок перебував довше за допустиму норму - практично з серпня минулого року. При тому, що максимальний термін перебування у такому стані блоку становить 100 годин протягом року.

Окупація Росією Запорізької АЕС