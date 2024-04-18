Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию Украины, под угрозой АЭС, - Зеленский

Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. Не исключена угроза украинским атомным станциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе специального заседания Европейского совета.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов - дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что российские захватчики не отказываются от радиационного шантажа и продолжают "по-дикарски играть" с безопасностью оккупированной Запорожской атомной станции.

Глава государства не исключил, что другие украинские АЭС также могут оказаться под угрозой.

"Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", - подчеркнул президент.