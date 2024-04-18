Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться

Россия решила запустить Запорожскую АЭС уже в ноябре текущего года. Получится ли у нее реализовать свои планы, и что для этого нужно будет сделать - разбирался спецкор РБК-Украина Юрий Дощатов.

При подготовке материала была использована информация зарубежных СМИ, данные источников издания, комментарии экспертов РБК-Украина.

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Россия собирается запустить Запорожскую АЭС уже до конца текущего года. Об этом на прошлой неделе сообщило WSJ, ссылаясь на собственные источники. Информация основана на технических отчетах экспертов МАГАТЭ, которые находятся на станции.

Данные, на базе которых можно сделать аналогичный вывод, есть и у Украины. Официально это не подтверждают, но источники РБК-Украина в правительственных кругах говорят, что такую информацию получали.

ЗАЭС была захвачена россиянами практически в первые дни полномасштабного вторжения. Все 6 энергоблоков станции были остановлены, но ее управлением занимались украинские специалисты. Но с января 2024 года к работе на станции не допускается ни один сотрудник, который не подписал контракт с “Росатомом”.

В каком объеме россияне хотят запустить станцию, пока неизвестно. По данным WSJ, возможно, речь идет об одном энергоблоке, который якобы хотят запустить к 40-й годовщине подключения станции к электросети СССР (первый блок ЗАЭС был запущен в ноябре 1984 года - ред.). Информация о планах запуска якобы подтверждена Путиным на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи в марте.

Для чего России запускать станцию

У России нет необходимости в дополнительной электроэнергии для обеспечения потребителей. Поэтому мощности станции для генерации им не нужны, считает бывший главный инженер ЧАЭС Николай Штейнберг. “Необходимости в этом, я думаю, нет. Возможно, это политический ход чтобы показать, что они все могут, если захотят”, - сказал он в комментарии РБК-Украина.

Длительная работа ЗАЭС, после того, как было уничтожено Каховское водохранилище, практически невозможна - недостаточно охлаждающей воды для конденсаторов турбин, отметил эксперт. “При отсутствии воды говорить о длительной работе станции просто невозможно”, - отметил Штейнберг.

Пруд-охладитель ЗАЭС (фото: planet.com)

Однако на некоторое время, к примеру, на несколько часов, может дней, практически без выработки электроэнергии, запустить какой-то из блоков станции, в принципе, не составляет больших проблем. “Это могут сделать, чтобы продемонстрировать возможность выхода на мощность, продемонстрировать, что на АЭС все нормально, ядерная безопасность гарантируется”, - отметил он.

Но длительная работа АЭС для выработки электроэнергии будет невозможна. Реактор после такой работы снова будет генерировать остаточное тепло. И потребуется длительное время, возможно несколько недель надежного электроснабжения, для его охлаждения, отметил эксперт.

Нужно ли запуск станции согласовывать с МАГАТЭ

Для пуска станции не нужно будет никаких дополнительных согласований с МАГАТЭ или другими организациями. Решение о запуске, заявил Штейнберг, может быть принято Россией самостоятельно.

“МАГАТЭ в этом случае ни при чем. Если бы станцию запускала Украина, то нужно было бы предъявить инспекции Агентства доказательства соблюдения требований режима гарантий (нераспространения ядерного оружия - ред.). Для России это не требуется. Россия - ядерная держава и имеет ядерное оружие, эти проблемы ее не касаются”, - отметил Штейнберг.

Единственное, что будет необходимо сделать РФ, – выдать лицензию на эксплуатацию станции. Еще в 2022 году для управления ЗАЭС “Росатом” создал компанию “Эксплуатационная организация Запорожской АЭС”. Именно она и должна иметь лицензию. “Состояние лицензий украинского органа ядерного регулирование (ГИЯРУ) - в каком-то неопределенном состоянии. Полагаю, что они не могут составлять правовую основу для деятельности российской эксплуатирующей организации”, - считает Штейнберг.

В первой половине апреля ЗАЭС посетили представители Ростехнадзора и встретились с инспекторами МАГАТЭ. Возможно, они уже начинают заниматься вопросом лицензирования, предположил эксперт. Полный перечень вопросов, которые обсуждались в ходе посещения станции представителями Ростехнадзора, не известен. Но сообщалось, что россияне интересовались оценками инспекторов МАГАТЭ о физической и атомной безопасности станции.

Оккупанты на ЗАЭС (фото: Getty Images)

Для запуска ЗАЭС надо подключить к энергосистеме РФ

Сейчас ЗАЭС подключена к украинской энергосистеме. Для запуска станции россиянам необходимо будет переподключить ее к своей энергосистеме. Для этого потребуется несколько дней, говорил президента “Энергоатома” Петр Котин в интервью РБК-Украина. Такие попытки уже были в 2022 году, но сделать этого не удалось.

Как отметила в комментарии РБК-Украина глава Антикризисного экспертного ядерного центра Украины Ольга Кошарна, со стороны РФ ведется активная работа по восстановлению линий электропередач от ЗАЭС на оккупированные территории, которые были повреждены ранее. Это может свидетельствовать о том, что план по запуску станции постепенно начал реализовываться.

Кроме того, перевод на днях 4-го энергоблока ЗАЭС в режим “холодного останова” тоже можно считать подготовкой к запуску станции. Сейчас, отметила Кошарна, наверняка его попытаются привести в более безопасное состояние для работы. В “горячем” режиме энергоблок находился дольше допустимой нормы - практически с августа прошлого года. При том, что максимальный срок нахождения в таком состоянии блока составляет 100 часов в течение года.

Подобные нарушения на 5-м и 6-м энергоблоках в 2022-2023 годах привели к нарушению работы парогенераторов. Кстати, на 4-м блоке в прошлым году тоже были проблемы - после его перевода в июне в “горячий” режим буквально через две недели возникли неполадки в парогенераторе.

Каковы цели провокаций РФ

Подготовительной работой к запуску ЗАЭС можно считать и провокации со стороны РФ, которые происходят в последнее время. Речь об обстрелах станции 7 и 9 апреля. В ГУР заявили, что россияне сымитировали обстрел якобы со стороны Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что российские захватчики устраивают провокационные обстрелы объектов Запорожской АЭС, чтобы обвинить в них Украину и таким образом снять с повестки дня вопрос необходимости деоккупации ядерного объекта.

Не исключено, что провокации будут продолжаться, чтобы и дальше держать станцию под оккупацией. И вряд ли попытки запустить ЗАЭС могут быть раньше конца осени. Основная проблема - дефицит воды для охлаждения реакторов. В летний период воды из бассейна и нескольких скважин, пробуренных в районе станции, не хватит для охлаждения реакторов даже на короткое время.