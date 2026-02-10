Может ли Россия напасть на НАТО в 2026 или 2027 году: данные эстонской разведки

Россия не способна начать атаку на НАТО в текущем или следующем году, однако планирует существенно нарастить военное присутствие вдоль восточного фланга Североатлантического союза.
Об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По данным разведки Эстонии, российский план предполагает создание новых военных подразделений и увеличение численности сил у границ НАТО в два-три раза по сравнению с довоенным уровнем.
Однако реализация этих планов будет в значительной степени зависеть от результатов переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по прекращению боевых действий.
Росин пояснил: России придется удерживать "значительную часть" своих войск на оккупированных территориях и на собственной территории, чтобы предотвратить возможные действия со стороны Украины.
Глава эстонской разведки подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать вторжение в Украину, которое длится почти четыре года. Российский диктатор считает, что сможет "перехитрить" США во время переговоров о завершении войны.
По словам Росина, российские официальные лица сейчас продолжают тянуть время на переговорах с Вашингтоном и не ведут никаких содержательных обсуждений реального сотрудничества с США.
В то же время Кремль обеспокоен тем, что Европа перевооружается и через несколько лет сможет проводить военные действия против России.
Напомним, ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что Россия может быть готова проверить оборону НАТО на прочность в течение следующих двух-четырех лет (до 2030 года).
По его словам, одной из наиболее вероятных целей новой агрессии Кремля могут стать страны Балтии.
Ранее о российской угрозе для стран НАТО уже неоднократно предупреждали европейские чиновники.