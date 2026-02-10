Может ли Россия напасть на НАТО в 2026 или 2027 году: данные эстонской разведки

Планы РФ по границам НАТО

По данным разведки Эстонии, российский план предполагает создание новых военных подразделений и увеличение численности сил у границ НАТО в два-три раза по сравнению с довоенным уровнем.

Однако реализация этих планов будет в значительной степени зависеть от результатов переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по прекращению боевых действий.

Росин пояснил: России придется удерживать "значительную часть" своих войск на оккупированных территориях и на собственной территории, чтобы предотвратить возможные действия со стороны Украины.

Стратегия Путина и переговоры

Глава эстонской разведки подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать вторжение в Украину, которое длится почти четыре года. Российский диктатор считает, что сможет "перехитрить" США во время переговоров о завершении войны.

По словам Росина, российские официальные лица сейчас продолжают тянуть время на переговорах с Вашингтоном и не ведут никаких содержательных обсуждений реального сотрудничества с США.

В то же время Кремль обеспокоен тем, что Европа перевооружается и через несколько лет сможет проводить военные действия против России.

