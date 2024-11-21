Может ли РФ начать часто атаковать Украину межконтинентальной баллистикой: мнение эксперта

В России десятки единиц межконтинентальных баллистических ракет, в то время как других типов - сотни. Поэтому вряд ли оккупанты начнут часто атаковать Украину таким вооружением.

"Я не думаю, что Россия будет "кошмарить", потому что если других ракет у них сотни, то межконтинентальных - десятки. Стоимость такой ракеты просто безумная - от 50 млн одна ракета. А взрывчатки она может нести не больше, чем три вместе взять" Искандеры", - сказал Романенко.

По его мнению, единственный смысл применения россиянами межконтинентальных ракет - психологическое давление на украинцев.

"Например, ракет РС-26 у россиян единицы, ракет "Ярс" до трех десятков, ракет "Тополь" тоже не сотни. Кроме того, это ракеты, которые нужно снимать с боевого дежурства, снимать ядерную боевую часть и запускать. Как по Днепру" пишут, что ударила ракета вообще без взрывчатки. То есть, это может быть ИПСО, способ психологического давления", - отметил эксперт.

Романенко также прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия за 20 лет якобы собрала арсенал из 521 межконтинентальной баллистической ракеты.

"Видимо, речь идет также о ракетах из подлодок. Ну, на Каспии подлодок нет. Эти ракеты надо делить. Потому что они находятся и на Тихоокеанском флоте, которые хоть и могут сюда прилететь, но это вообще идиотизм. Если учитывать флотские ракеты, то такое количество может быть у россиян", - сказал он.

Однако эксперт отметил, что когда россияне имеют огромное количество обычных оперативно-тактических ракет малой дальности, для них нет смысла стрелять баллистикой.

"Я не понимаю, для чего. Чтобы увеличить количество или показать, что мы не можем их поражать. Да, у нас нет комплексов, которые способны их поражать, мы действительно против них безоружны. Но все же меняется, вы понимаете. Если пошла такая история, может американцы дадут нам такой комплекс THAAD", - добавил Романенко.