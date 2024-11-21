Чи може РФ почати часто атакувати Україну міжконтинентальною балістикою: думка експерта

У Росії десятки одиниць міжконтинентальних балістичних ракет, тоді як інших типів - сотні. Тому навряд чи окупанти почнуть часто атакувати Україну таким озброєнням.

"Я не думаю, що Росія буде "кошмарити", бо якщо інших ракет у них сотні, то міжконтинентальних - десятки. Вартість такої ракети просто шалена - від 50 млн одна ракета. А вибухівки вона може нести не більше, ніж три разом взяти "Іскандери", - сказав Романенко.

На його думку, єдиний сенс застосування росіянами міжконтинентальних ракет - психологічний тиск на українців.

"Наприклад, ракет РС-26 у росіян одиниці, ракет "Ярс" до трьох десятків, ракет "Тополь" теж не сотні. Крім того, це ракети, які треба знімати з бойового чергування, знімати ядерну бойову частину і запускати. Як по Дніпру пишуть, що вдарила ракета взагалі без вибухівки. Тобто це може бути ІПСО, спосіб психологічного тиску", - зазначив експерт.

Романенко також прокоментував інформацію ЗМІ про те, що Росія за 20 років нібито зібрала арсенал із 521 міжконтинентальної балістичної ракети.

"Мабуть, йдеться також про ракети з підводних човнів. Ну, на Каспії підводних човнів немає. Ці ракети треба ділити. Бо вони знаходяться і на Тихоокеанському флоті, які хоч і можуть сюди прилетіти, але це взагалі ідіотизм. Якщо враховувати флотські ракети, то така кількість може бути у росіян", - сказав він.

Однак експерт зазначив, що, коли росіяни мають величезну кількість звичайних оперативно-тактичних ракет малої дальності, для них немає сенсу стріляти балістикою.

"Я не розумію, для чого. Щоб збільшити кількість чи показати, що ми не можемо їх уражати. Так, ми не маємо комплексів, які здатні їх уражати, ми дійсно проти них беззбройні. Але все ж змінюється, ви розумієте. Якщо пішла така історія, то може американці дадуть нам такий комплекс THAAD", - додав Романенко.