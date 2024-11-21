Чи може РФ почати часто атакувати Україну міжконтинентальною балістикою: думка експерта
У Росії десятки одиниць міжконтинентальних балістичних ракет, тоді як інших типів - сотні. Тому навряд чи окупанти почнуть часто атакувати Україну таким озброєнням.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.
"Я не думаю, що Росія буде "кошмарити", бо якщо інших ракет у них сотні, то міжконтинентальних - десятки. Вартість такої ракети просто шалена - від 50 млн одна ракета. А вибухівки вона може нести не більше, ніж три разом взяти "Іскандери", - сказав Романенко.
На його думку, єдиний сенс застосування росіянами міжконтинентальних ракет - психологічний тиск на українців.
"Наприклад, ракет РС-26 у росіян одиниці, ракет "Ярс" до трьох десятків, ракет "Тополь" теж не сотні. Крім того, це ракети, які треба знімати з бойового чергування, знімати ядерну бойову частину і запускати. Як по Дніпру пишуть, що вдарила ракета взагалі без вибухівки. Тобто це може бути ІПСО, спосіб психологічного тиску", - зазначив експерт.
Романенко також прокоментував інформацію ЗМІ про те, що Росія за 20 років нібито зібрала арсенал із 521 міжконтинентальної балістичної ракети.
"Мабуть, йдеться також про ракети з підводних човнів. Ну, на Каспії підводних човнів немає. Ці ракети треба ділити. Бо вони знаходяться і на Тихоокеанському флоті, які хоч і можуть сюди прилетіти, але це взагалі ідіотизм. Якщо враховувати флотські ракети, то така кількість може бути у росіян", - сказав він.
Однак експерт зазначив, що, коли росіяни мають величезну кількість звичайних оперативно-тактичних ракет малої дальності, для них немає сенсу стріляти балістикою.
"Я не розумію, для чого. Щоб збільшити кількість чи показати, що ми не можемо їх уражати. Так, ми не маємо комплексів, які здатні їх уражати, ми дійсно проти них беззбройні. Але все ж змінюється, ви розумієте. Якщо пішла така історія, то може американці дадуть нам такий комплекс THAAD", - додав Романенко.
Росія атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою
Вранці 21 листопада Росія здійснила ракетний удар по місту Дніпро, застосовуючи різноманітні види озброєння.
Зокрема, з Астраханської області була випущена міжконтинентальна балістична ракета. Такий тип озброєння окупанти застосували вперше.
У МЗС України заявили, що таким чином Росія докладає зусиль, щоб розширити війну. Наразі триває експертиза з метою точного визначення типу ракети, яку ворог застосував зранку проти Дніпра.
Речник ЄС Петер Стано, коментуючи удар по місту, заявив, що диктатор Володимир Путін знову робить ставку у ядерній грі із нещодавно оновленою ядерною доктриною.
Що відомо про російський удар міжконтинентальною балістичною ракетою та як на нього реагують в Україні та світі, - у матеріалі РБК-Україна.
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