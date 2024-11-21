Россия прилагает усилия для расширения войны, - МИД об ударе межконтинентальной ракетой

Российская Федерация (РФ) прилагает усилия, чтобы расширить войну. Сейчас продолжается экспертиза с целью точного определения типа ракеты, которую враг применил утром против Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"Мы ждем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине сегодня утром и которая имела все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты", - заявил спикер.

Тихий отметил, что сам удар доказывает то, что Россия не стремится к миру и прилагает все усилия для расширения войны.

Обстрел Днепра

Утром 21 ноября Российская Федерация осуществила ракетный удар по городу Днепр, применяя различные виды вооружения:

из Астраханской области была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета;

из Тамбовской области - аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал";

из Волгоградской области - семь крылатых ракет Х-101.

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) во время боя смогли перехватить и уничтожить шесть крылатых ракет типа Х-101.

Обстрел привел к повреждениям промышленного предприятия и реабилитационного центра для лиц с инвалидностью в Днепре.

Представитель Европейского союза (ЕС) Петер Стано, комментируя удар по городу, заявил, что диктатор Владимир Путин снова делает ставку в ядерной игре с недавно обновленной ядерной доктриной.