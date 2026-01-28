Золото установило новый исторический рекорд: сколько стоит

В среду, 28 января, цена на золото подскочила до рекордного уровня - более 5200 долларов за унцию. Рост продолжается на фоне ослабления доллара США и оттока инвесторов из суверенных облигаций и валют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Цены на металлы

"В среду цена на слитки выросла на 1,3%, тогда как за предыдущую сессию она выросла на 3,4%, что стало самым большим однодневным приростом с апреля", - пишет Bloomberg.

Между тем цена на серебро выросла почти на 3%, закрывшись на рекордно высоком уровне более 117 долларов за унцию, достигнутом в понедельник.

По данным издания, цена на золото выросла на 1,1% до 5 234,64 доллара за унцию. Серебро поднялось на 2,5% до 114,92 доллара. Платина и палладий также выросли в цене.

Что влияет

Рост стоимости драгоценных металлов происходит на фоне ослабления доллара США, повышенных геополитических рисков и оттока инвесторов из валют и государственных облигаций.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит падение доллара, который опустился до самого низкого уровня почти за четыре года, отметив, что колебания курса являются нормальными.

Индекс доллара США во вторник снизился на 1,1%, что стало самым большим однодневным падением с апреля. Это сделало золото и другие металлы дешевле для покупателей из других стран и дополнительно поддержало спрос.

С начала года цена золота выросла более чем на 20% и впервые на этой неделе превысила отметку в 5000 долларов за унцию. Серебро за тот же период подорожало более чем на 50%.

Среди других факторов роста - активные закупки со стороны центральных банков, приток средств в биржевые фонды, обеспеченные золотом, а также повышенные ожидания трейдеров относительно дальнейшего роста цен.