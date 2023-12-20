Мобилизуют ли сейчас 18-летних: что говорят в ВСУ

"Приписка к призывным участкам происходит вообще с семнадцати лет - еще когда юноши учатся в школе: они проходят первичное медицинский осмотр и, соответственно, уже становятся на военный учет в своих ТЦК и СП", - сказал он.

После этого юноши получают приписное свидетельство, которое требуется для поступления в учреждения среднего технического образования или ВУЗ.

Фитьо подчеркнул, что 18-летним могут вручить повестку, но она не означает отправку на фронт.

"Да - им могут вручить повестку, тогда они просто появляются в свой ТЦК и СП, показывают справку об учебе или приходят с приписным свидетельством. А еще лучше - иметь все эти документы при себе и все эти вопросы сразу снимаются. Повестка - это не отправка на фронт. Повестка - для уточнения учетных данных", - объяснил он.

Представитель Сухопутных войск также добавил, что 18-летних не могут забрать в армию в рамках мобилизации. Но для мужчин от 18 до 27 лет действует срочная служба в армии. Когда такая категория людей хочет пойти на фронт - они это могут сделать на добровольной основе. То же касается и студентов.

"Например, если студент учится, его возраст до 27 лет и по каким-то причинам он взял академотпуск или его отчислили из высшего учебного заведения, но он должен учиться на стационаре - он под мобилизацию не подпадает. Под мобилизацию сейчас подпадают мужчины в возрасте от 27 лет", - сказал Фитьо.

Снижение возраста мобилизации

Напомним, 30 мая Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Законопроект инициировал Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины. При этом президент Украины Владимир Зеленский пока не подписывает этот закон. Таким образом документ все еще не вступил в силу.

Вчера, 19 декабря, глава государства заявил, что готов подписать закон о понижении предельного возраста для мобилизации.