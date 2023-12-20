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Чи мобілізують зараз 18-річних: що кажуть у ЗСУ

Фото: у ЗСУ пояснили, чи законно роздавати повістки 18-річним (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Мобілізація 18-річних чоловіків в Україні наразі не проводиться. Але на військовий облік вони мають стати з 17 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років - ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП", - сказав він.

Після цього юнаки отримують приписне свідоцтво, яке потрібно їм для вступу у заклади середньої технічної освіти чи ВНЗ. 

Фітьо наголосив, що 18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає відправку на фронт.

"Так - їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще - мати ці всі документи при собі і всі ці питання відразу знімаються. Повістка - це не відправка на фронт. Повістка - це для уточнення облікових даних", - пояснив він.

Представник Сухопутних військ також додав, що 18-річних не можуть забрати до війська у рамках мобілізації. Але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. Коли така категорія людей хоче піти на фронт - вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується і студентів.

"Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі - то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на даний момент підпадають чоловіки віком від 27 років", - сказав Фітьо.

 

Зниження віку мобілізації

Нагадаємо, 30 травня Верховна рада ухвалила закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. 

Законопроект ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України. При цьому президент України Володимир Зеленський не підписує цей закон. Таким чином документ все ще не набув чинності.

Вчора, 19 грудня, глава держави заявив, що готовий підписати закон про зниження граничного віку для мобілізації.

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