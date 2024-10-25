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Имеет ли Украина достаточные запасы топлива для отопительного сезона: ответ Минэнерго

Пятница 25 октября 2024 10:40
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Имеет ли Украина достаточные запасы топлива для отопительного сезона: ответ Минэнерго Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине сформированы достаточные запасы горюче-смазочных материалов для прохождения осенне-зимнего периода. В частности запасы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"На сегодня запасы сформированы на должном уровне. Они помогают балансировать (энергосистему - ред.), исходя из различных ресурсов для генерации", - заявил он.

Колесник добавил, что в Украину в качестве резервных источников питания также было ввезено необходимое количество генераторов, которые работают на дизельном топливе, бензине или газе.

"Для всех этих групп потребителей на сегодня сформирован достаточный уровень запасов для того, чтобы в течение зимы и цены не колебались, и мы видели четкую уверенность в возможности прохождения стабильного отопительного сезона", - отметил чиновник.

Отопительный сезон 2024-2025

По данным РБК-Украина, в разных регионах страны начало отопительного сезона планируется, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд опустится ниже +8.

Некоторые города уже определились с конкретными датами начала подачи тепла. К примеру, в Тернополе, из-за похолодания, отопления включили 16 октября, такое решение принял исполнительный комитет городского совета.

В Борисполе тепло начали подавать еще 14 октября. Кроме того, отопление уже включено в Виннице и Чернигове.

Харьковские службы также сообщают о готовности теплосетей, однако подача тепла в жилые дома начнется после снижения среднесуточной температуры.

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