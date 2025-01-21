Существуют ли основания для мобилизации забронированных работников: ответ юриста

В целом в Украине во время войны забронированные тем или иным предприятием работники имеют отсрочку от мобилизации. Однако существуют некоторые нюансы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.
"Забронированные предприятием работники, очевидно, имеют отсрочку от мобилизации. Но даже в этом, казалось бы, простом вопросе есть исключения", - сообщил эксперт.
Он рассказал, что здесь следует помнить, прежде всего, о правовом статусе забронированного работника.
"Забронированные работники - это те, кто занимает важные для экономики или безопасности страны должности на критически важном предприятии. Их бронирование осуществляется по спискам и приоритетам, утвержденным предприятием", - объяснил юрист.
Лобунько отметил, что бронирование сейчас - с технической точки зрения - значительно проще, чем раньше.
"Ведь после официального трудоустройства работника директор вносит всю информацию о нем в кабинете "Дія", после чего происходит бронирование работника в течение 72 часов", - разъяснил он.
Эксперт уточнил, что человек считается забронированным с момента внесения данных о бронировании в систему "Оберіг".
В то же время существуют некоторые основания для мобилизации якобы забронированных работников.
"Хотя закон предусматривает, что забронированные работники не подлежат мобилизации, возможны исключения", - подтвердил юрист.
По его словам, речь идет:
В то же время забронированные работники имеют право обжаловать решение о снятии бронирования или мобилизации - в судебном порядке.
"Важным является наличие документальных подтверждений и правильное оформление всех необходимых документов", - подчеркнул Лобунько.
В завершение он отметил, что забронированные работники "имеют определенные права на защиту от мобилизации, однако есть обстоятельства, при которых их могут мобилизовать".
"Важно четко понимать процессы бронирования и снятия бронирования, чтобы защитить свои права и избежать недоразумений", - подытожил юрист.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
В тот же день глава государства издал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации" - пополнении ВСУ и других военных формирований новыми военнослужащими по всей территории страны.
Впоследствии военное положение и мобилизацию в Украине неоднократно продлевали.
Осенью 2024 года в Украине изменили также процесс и некоторые условия бронирования работников от мобилизации. Кроме того, правительство провело аудит предприятий со статусом критических, которым разрешено бронировать работников.
Сейчас для всех предприятий в вопросе бронирования работников действует "переходный период" до 28 февраля 2025 года - компании должны переоформить бронирование по новым правилам.
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