Существуют ли основания для мобилизации забронированных работников: ответ юриста

Существуют ли основания для мобилизации забронированных работников

"Забронированные предприятием работники, очевидно, имеют отсрочку от мобилизации. Но даже в этом, казалось бы, простом вопросе есть исключения", - сообщил эксперт.

Он рассказал, что здесь следует помнить, прежде всего, о правовом статусе забронированного работника.

"Забронированные работники - это те, кто занимает важные для экономики или безопасности страны должности на критически важном предприятии. Их бронирование осуществляется по спискам и приоритетам, утвержденным предприятием", - объяснил юрист.

Лобунько отметил, что бронирование сейчас - с технической точки зрения - значительно проще, чем раньше.

"Ведь после официального трудоустройства работника директор вносит всю информацию о нем в кабинете "Дія", после чего происходит бронирование работника в течение 72 часов", - разъяснил он.

Эксперт уточнил, что человек считается забронированным с момента внесения данных о бронировании в систему "Оберіг".

В то же время существуют некоторые основания для мобилизации якобы забронированных работников.

"Хотя закон предусматривает, что забронированные работники не подлежат мобилизации, возможны исключения", - подтвердил юрист.

По его словам, речь идет:

об изменении статуса - если работник теряет свой забронированный статус, его могут мобилизовать;

о бронировании не по процедуре - если обнаружено, что бронирование было осуществлено с нарушением процесса, работник может подлежать мобилизации (а его бронирование будет аннулировано).

В то же время забронированные работники имеют право обжаловать решение о снятии бронирования или мобилизации - в судебном порядке.

"Важным является наличие документальных подтверждений и правильное оформление всех необходимых документов", - подчеркнул Лобунько.

В завершение он отметил, что забронированные работники "имеют определенные права на защиту от мобилизации, однако есть обстоятельства, при которых их могут мобилизовать".

"Важно четко понимать процессы бронирования и снятия бронирования, чтобы защитить свои права и избежать недоразумений", - подытожил юрист.