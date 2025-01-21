Чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників: відповідь юриста

Чи існують підстави для мобілізації заброньованих працівників

"Заброньовані підприємством працівники, очевидно, мають відстрочку від мобілізації. Але навіть в цьому, здавалось би, простому питанні є винятки", - повідомив експерт.

Він розповів, що тут варто пам'ятати, перш за все, про правовий статус заброньованого працівника.

"Заброньовані працівники - це ті, хто займає важливі для економіки чи безпеки країни посади на критично важливому підприємстві. Їх бронювання здійснюється за списками та пріоритетом, затвердженими підприємством", - пояснив юрист.

Лобунько зауважив, що бронювання зараз - з технічної точки зору - є значно простішим, ніж раніше.

"Адже після офіційного працевлаштування працівника директор вносить всю інформацію про нього в кабінеті "Дії", після чого відбувається бронювання працівника впродовж 72 годин", - роз'яснив він.

Експерт уточнив, що особа вважається заброньованою з моменту внесення даних про бронювання в систему "Оберіг".

Водночас існують деякі підстави для мобілізації буцімто заброньованих працівників.

"Хоча закон передбачає, що заброньовані працівники не підлягають мобілізації, можливі винятки", - підтвердив юрист.

За його словами, йдеться про:

зміну статусу - якщо працівник втрачає свій заброньований статус, його можуть мобілізувати;

бронювання не за процедурою - якщо виявлено, що бронювання було здійснене з порушенням процесу, працівник може підлягати мобілізації (а його бронювання буде анульоване).

Водночас заброньовані працівники мають право оскаржити рішення про зняття бронювання або мобілізацію - в судовому порядку.

"Важливою є наявність документальних підтверджень та правильне оформлення всіх необхідних документів", - наголосив Лобунько.

Насамкінець він зазначив, що заброньовані працівники "мають певні права на захист від мобілізації, однак є обставини, за яких їх можуть мобілізувати".

"Важливо чітко розуміти процеси бронювання та зняття бронювання, щоб захистити свої права й уникнути непорозумінь", - підсумував юрист.