Испугались НАТО? В Беларуси передумали размещать ядерное оружие на границе с Польшей

В Беларуси передумали размещать ядерное оружие на границе с Польшей. Поскольку с времен СССР в стране сохранилось более 40 точек для ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта" .

"Беларусь вся находится возле западных границ. Это западный форпост Союзного государства. Не обязательно размещать их у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси - 600 км. Она позволяет разместить где угодно", - заявил он.

Вольфович добавил, что в Беларуси очень много мест для размещения ядерного оружия.

"На территории Беларуси, когда был Белорусский военный округ (во времена СССР, - ред.), было более 43 точек размещения ядерного оружия. Они все сохранились - президент сказал", - добавил он.

Напомним, ранее посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявлял, что ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границ с Польшей.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перемещение тактического ядерного оружия РФ в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Кроме того, в ООН считают риск применения ядерного оружия "выше, чем во времена холодной войны".

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