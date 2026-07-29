Готовится ли РФ к нападению на Польшу? Косиняк-Камыш предупредил о замыслах Кремля

По словам главы польского оборонного ведомства, кремлевская стратегия по Польше разворачивается по схеме "ступень за ступенькой". Признаков открытой военной агрессии нет, однако Россия активно усиливает пропаганду, провокации и взрывную деятельность.

"Вероятно, это будут провокации: дроны - преимущественно перехваченные и переоборудованные украинские дроны; Балтийское море - акватория, имеющая решающее значение для безопасности Альянса; диверсионные операции", - сказал Косиняк-Камиш.

Польский министр также обратил внимание на изменения в российском законодательстве, позволяющие Москве вмешиваться в дела других государств под предлогом "защиты прав соотечественников".

"Сейчас российские институции уже заявляют, что право (российских) граждан на представление своей культуры и языка в странах Балтии находится под угрозой, поэтому ситуация постепенно обостряется. Шаг за шагом Россия движется вверх", - подчеркнул он.