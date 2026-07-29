Чи готується РФ до нападу на Польщу? Косіняк-Камиш попередив про задуми Кремля

За словами очільника польського оборонного відомства, кремлівська стратегія щодо Польщі розгортається за схемою "сходинка за сходинкою". Ознак відкритої військової агресії немає, проте Росія активно посилює пропаганду, провокації та підривну діяльність.

"Ймовірно, це будуть провокації: дрони - переважно перехоплені та переобладнані українські дрони; Балтійське море - акваторія, що має вирішальне значення для безпеки Альянсу; диверсійні операції", - сказав Косіняк-Камиш.

Польський міністр також звернув увагу на зміни в російському законодавстві, які дозволяють Москві втручатися в справи інших держав під приводом "захисту прав співвітчизників".

"Зараз російські інституції вже заявляють, що право (російських) громадян на представлення своєї культури та мови в країнах Балтії перебуває під загрозою, тож ситуація поступово загострюється. Крок за кроком Росія рухається вгору", - наголосив він.