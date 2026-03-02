RU

Общество Образование Деньги Изменения

Эвакуируют ли украинцев с Ближнего Востока: Зеленский ответил

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Facebook)
Автор: Елена Чупровская

Украина будет реагировать на все обращения об эвакуации граждан из стран Ближнего Востока.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос РБК-Украина во время общения с журналистами.

Читайте также: Удар по своим? В США подтвердили потерю трех истребителей над Кувейтом

Что сказал Зеленский

Президент подтвердил, что украинцы действительно обращаются за помощью из-за обострения на Ближнем Востоке. По его словам, этим занимаются министр иностранных дел Андрей Сибига и профильные службы.

"Все - и разведка, и Министерство иностранных дел - занимаются этим, помогают людям", - говорит Зеленский. Он уверяет - все запросы обрабатывают, а помощь людям уже оказывают.

Что происходит на Ближнем Востоке

28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана.

Удары были направлены по военным объектам. В Иране заявили об ответе и начали атаковать в ответ.

Также появлялась информация о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские государственные медиа подтверждали потери среди военных и руководства страны.

На фоне эскалации ряд государств начали оценивать риски для своих граждан в регионе. Некоторые страны уже объявили об эвакуационных мероприятиях или подготовке к ним.

 

Напомним, РБК-Украина сообщало, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке продолжение переговоров Украины, России и США, которое было запланировано в Абу-Даби в начале марта, пока не переносили. Однако подтвердить, что встреча состоится, пока нельзя.

Владимир ЗеленскийИранЭвакуация