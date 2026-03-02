UA

Суспільство Освіта

Чи евакуйовують українців з Близького Сходу: Зеленський відповів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Facebook)
Автор: Олена Чупровська, Мілан Лєліч

Україна реагуватиме на всі звернення про евакуацію громадян з країн Близького Сходу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання РБК-Україна під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Удар по своїм? У США підтвердили втрату трьох винищувачів над Кувейтом

Що сказав Зеленський

Президент підтвердив, що українці дійсно звертаються по допомогу через загострення на Близькому Сході. За його словами, цим займаються міністр закордонних справ Андрій Сибіга і профільні служби.

"Всі - і розвідка, і Міністерство закордонних справ - займаються цим, допомагають людям", - каже Зеленський.  Він запевняє - всі запити опрацьовують, а допомогу людям вже надають.

Що відбувається на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль оголосили про початок військової операції проти Ірану.

Удари були спрямовані по військових об’єктах. В Ірані заявили про відповідь і почали атакувати у відповідь.

Також з’являлася інформація про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Іранські державні медіа підтверджували втрати серед військових і керівництва країни.

На тлі ескалації низка держав почала оцінювати ризики для своїх громадян у регіоні. Деякі країни вже оголосили про евакуаційні заходи або підготовку до них.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що на тлі загострення ситуації на Близькому Сході продовження переговорів України, Росії та США, яке було заплановане в Абу-Дабі на початку березня, поки не переносили. Проте підтвердити, що зустріч відбудеться, поки не можна.

Володимир ЗеленськийІранЕвакуація