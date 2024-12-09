Есть ли угроза нового удара РФ "Орешником" по Украине: оценка эксперта

Российские войска, вероятно, готовят новый массированный удар по Украине в ближайшее время. Однако пока неизвестно, применят ли они "Орешник" или другие ракеты.

"Сейчас опять такой красный флажок. Поэтому я призываю всех граждан быть очень внимательными. Мы и так должны быть внимательными, весь этот период времени. Столько тревог, только в Киеве их было уже больше тысячи, но мы не знаем, где ожидать масштабного прилета ", - сказал Ступак.

Комментируя предупреждение посольства США об "увеличении угроз" атак РФ на инфраструктуру Украины, он отметил, что Соединенные Штаты просто так ничего не сообщают.

"Удар будет. Чем он будет? "Орешником", "Рубежом", "Кокошником"? Мы не знаем. РФ, скорее всего, уже на этапе подготовки и, возможно, в ближайшие дни состоится такой пуск", - добавил эксперт.

Он отметил, что, как правило, Россия сообщает США о том, что планирует использовать для удара по Украине баллистические ракеты.

"РФ сообщает Соединенные Штаты о том, что мы планируем, это было в прошлый раз использовать что-то баллистическое, поэтому США, когда вы это увидите на своих радарах, своими датчиками, своими разведчиками, это мы не до вас. Это мы здесь, по городу, по Украине. Это вас не касается, поэтому не нужно давать ответный удар", - добавил Ступак.

Также эксперт подтвердил, что почти на 100% вероятно, что для нового массированного удара по Украине Россия применит ракету "Орешник" или что-то подобное.

"Да, что-то большое. Но еще раз. Мы же с вами анализируем предыдущий наш опыт. Был опыт, 20 числа Соединенные Штаты сообщили, на следующий день, 21 был удар. Так же сообщение 8 декабря. Когда будет удар мы не знаем, но с большой долей вероятности он будет", - отметил он.

По мнению Ступака, причиной вероятного российского удара может быть также украинская ракетная программа.

"Потому что я себе такую аналогию провел. В ноябре Украина отчиталась об изготовлении первой сотни собственных дальнобойных ракет, а на 2025-й год мы выйдем на показатель 3000. Через 2 недели удар "Орешником". Буквально 6 декабря Украина отчитывается, что вот у нас есть свой дрон-ракета "Пекло". 8 числа американцы предупреждают, что внимание, что-то будет, что выходит за рамки. Ну, ожидаем, в какой день, мы не знаем. Но вероятность очень высока", - добавил эксперт.