Рубио раскрыл, кого республиканцы могут выдвинуть в президенты после Трампа

Понедельник 06 октября 2025 05:00
Рубио раскрыл, кого республиканцы могут выдвинуть в президенты после Трампа Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Госсекретарь США Марко Рубио озвучил, кто станет следующим кандидатом на пост президента США от Республиканской партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

В ходе беседы ведущая сказала, что исходя из слов ряда источников, президент США Дональд Трамп выдвинул Рубио в качестве возможного преемника своего движения MAGA (Make American great again).

В связи с этим у Рубио спросили, пойдет ли он на выборы в 2028 году, если Трамп этого захочет. Однако, по мнению госсекретаря США, движение возглавит другой человек.

"Я полагаю, что следующим кандидатом от Республиканской партии будет вице-президент (США Джей Ди Вэнс - ред.), если он решит баллотироваться. Он мой хороший друг и отлично справляется со своими обязанностями", - заявил Рубио.

Также он добавил, что у них отличная команда и все они работают на президента.

Накануне вопроса ведущая отметила, что по словам ряда источников, работа Рубио - это внешняя политика. Однако и во внутренней политике нет области, в которой он бы не обладал определенными знаниями или способностью давать дельные советы. По этой причине госсекретарь прояснил вопрос его работы и работы Трампа.

"Давайте проясним это, хорошо? Работа президента и моя - это то, что люди иногда путают. Наша работа - реализовать программу президента. Можем ли мы давать советы? Может ли мы предлагать идеи? Да. Но в конечном итоге он (Трамп - ред.), человек, которого избрали американцы", - резюмировал Марко Рубио.

Джэй Ди Вэнс кандидат в президенты США

Напомним, в марте 2025 года издание Axios писало, что многие люди из давних помощников и сторонников Трампа, видят Джей Ди Вэнса следующим кандидатом на пост президента США от республиканцев.

Они считают, что Трамп разрешил старую Республиканскую партию, а Вэнс может завершить строительство новой.

Кроме того, пару месяцев назад и сам Джей Ди Вэнс заявил, что готов ставь главой государства. Но отметил, что при условии, если с Дональдом Трампом что-то случится.

Подробнее о том, кто такой Джей Ди Вэнс и что о нем известно - читайте в материале РБК-Украина.

