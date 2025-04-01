Россия пренебрегает договоренностями, в Херсоне утром снова атакован энергообъект, - Сибига

Российская Федерация (РФ) продолжает нарушать "энергетическое перемирие". Утром, 1 апреля, в Херсоне был снова поврежден энергообъект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом.

По словам министра, после переговоров в Эр-Рияде РФ повредила энергетические объекты в:

"После Эр-Рияда одна из договоренностей с США была о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время Россия продолжает нарушать эту договоренность ", - заявил Сибига.

"Энергетическое перемирие"

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал в качестве первых шагов для урегулирования войны ввести режим тишины в воздухе и море. Во время мартовских переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии Вашингтон предложил Украине всеобъемлющее перемирие. Киев, в свою очередь, согласился на предложение, а Москва долгое время сохраняла тишину.

Позже, во время разговора главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, стороны обсудили прекращение ударов по украинской и российской энергетике.

Больше об энергетическом перемирии между Украиной и Россией и работает ли оно - в материале РБК-Украина.

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