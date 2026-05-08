ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Огромный лесной пожар на пограничье Черниговщины повернул в сторону РФ

13:40 08.05.2026 Пт
3 мин
Огонь уже охватил около 4,3 тысячи гектаров
aimg Татьяна Степанова
Огромный лесной пожар на пограничье Черниговщины повернул в сторону РФ Фото: огромный лесной пожар на пограничье Черниговщины повернул в сторону РФ (скрин с видео)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Огромный лесной пожар на границе Черниговской области за сутки увеличился почти вдвое и повернул в сторону России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГП "Леса Украины".

Пожар возник в результате массированных обстрелов со стороны России. По последним данным, огнем уже охвачено около 4,3 тысячи гектаров.

Тушение почти невозможно - техника уничтожается дронами, которые охотятся на все, что движется.

В то же время лесная охрана ГП "Леса Украины" не дает огню распространяться на лесные массивы в глубине украинской территории. Устраиваются дополнительные минерализованные полосы, создавая барьеры для огня.

"К счастью, фронт огня повернул на север и начал двигаться в сторону РФ. Россияне сами попали в огненную ловушку, которую подготовили для украинского леса", - отметили на предприятии.

Тем временем лесоводы совместно с подразделениями ГСЧС более двух суток боролись с горным лесным пожаром вблизи поселка Воловец на Закарпатье.

К тушению были привлечены сотни лесоводов и спасателей, десятки единиц техники. Для мониторинга представители ГСЧС привлекали авиацию и дроны. Площадь пройденная огнем составила 65,2 га.

Всего за последние сутки лесоводам удалось потушить 21 лесной пожар на площади более 102 га.

Фото: спасатели и лесоводы ликвидируют лесные пожары в ряде регионов Украины (facebook.com/ForestsOfUkraine)

Больше всего ликвидировано лесных пожаров на Житомирщине (6), Закарпатье (5) Харьковской (3), Ивано-Франковской (2). А также по одному на Сумщине и Львовщине.

Значительно улучшилась ситуация и с тушением 7 крупных лесных пожаров. Продолжается полная ликвидация на общей площади 215 га во Львовской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях, которые возникли в результате длительной сухой погоды и высоких температур воздуха в последнюю неделю.

  • На Львовщине в Речковском и Михайловском лесничествах лесной пожар площадью 94,5 га почти погашен. Лесоводам и спасателям помогли погодные условия - впервые за несколько недель здесь прошел дождь. Сейчас еще продолжается тление пней и порубочных остатков.
  • На Киевщине масштабный пожар в Шевченковском лесничестве вызвали прилеты вражеских дронов. Вчера вечером его удалось локализовать на площади 70 га. Лесоводы совместно со спасателями работают круглосуточно.
  • На Житомирщине в Словечанском лесничестве распространение огня остановлено на площади 20 га. Удалось установить причину пожара - умышленная диверсия.
  • На Ровенщине завершается тушение лесного пожара в Глиновском лесничестве на площади 15 га. Одновременно лесоводы помогают в тушении соседним лесопользователям, с территории которых лесной пожар перекинулись на наш лесной фонд.

Лесной пожар на границе с РФ

Напомним, вчера, 7 мая, на границе с Россией в Черниговской области из-за обстрелов вспыхнул масштабный пожар. Горели 2400 гектаров леса. За сутки площадь увеличилась.

Огонь охватил территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины".

Речь идет о пятикилометровой пограничной зоне возле границы с Россией, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Черновицкая область Леса Украины Пожар
Новости
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта