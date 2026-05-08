Огромный лесной пожар на пограничье Черниговщины повернул в сторону РФ
Огромный лесной пожар на границе Черниговской области за сутки увеличился почти вдвое и повернул в сторону России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГП "Леса Украины".
Пожар возник в результате массированных обстрелов со стороны России. По последним данным, огнем уже охвачено около 4,3 тысячи гектаров.
Тушение почти невозможно - техника уничтожается дронами, которые охотятся на все, что движется.
В то же время лесная охрана ГП "Леса Украины" не дает огню распространяться на лесные массивы в глубине украинской территории. Устраиваются дополнительные минерализованные полосы, создавая барьеры для огня.
"К счастью, фронт огня повернул на север и начал двигаться в сторону РФ. Россияне сами попали в огненную ловушку, которую подготовили для украинского леса", - отметили на предприятии.
Тем временем лесоводы совместно с подразделениями ГСЧС более двух суток боролись с горным лесным пожаром вблизи поселка Воловец на Закарпатье.
К тушению были привлечены сотни лесоводов и спасателей, десятки единиц техники. Для мониторинга представители ГСЧС привлекали авиацию и дроны. Площадь пройденная огнем составила 65,2 га.
Всего за последние сутки лесоводам удалось потушить 21 лесной пожар на площади более 102 га.
Фото: спасатели и лесоводы ликвидируют лесные пожары в ряде регионов Украины (facebook.com/ForestsOfUkraine)
Больше всего ликвидировано лесных пожаров на Житомирщине (6), Закарпатье (5) Харьковской (3), Ивано-Франковской (2). А также по одному на Сумщине и Львовщине.
Значительно улучшилась ситуация и с тушением 7 крупных лесных пожаров. Продолжается полная ликвидация на общей площади 215 га во Львовской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях, которые возникли в результате длительной сухой погоды и высоких температур воздуха в последнюю неделю.
- На Львовщине в Речковском и Михайловском лесничествах лесной пожар площадью 94,5 га почти погашен. Лесоводам и спасателям помогли погодные условия - впервые за несколько недель здесь прошел дождь. Сейчас еще продолжается тление пней и порубочных остатков.
- На Киевщине масштабный пожар в Шевченковском лесничестве вызвали прилеты вражеских дронов. Вчера вечером его удалось локализовать на площади 70 га. Лесоводы совместно со спасателями работают круглосуточно.
- На Житомирщине в Словечанском лесничестве распространение огня остановлено на площади 20 га. Удалось установить причину пожара - умышленная диверсия.
- На Ровенщине завершается тушение лесного пожара в Глиновском лесничестве на площади 15 га. Одновременно лесоводы помогают в тушении соседним лесопользователям, с территории которых лесной пожар перекинулись на наш лесной фонд.
Лесной пожар на границе с РФ
Напомним, вчера, 7 мая, на границе с Россией в Черниговской области из-за обстрелов вспыхнул масштабный пожар. Горели 2400 гектаров леса. За сутки площадь увеличилась.
Огонь охватил территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковского надлесничества ГП "Леса Украины".
Речь идет о пятикилометровой пограничной зоне возле границы с Россией, доступа к которой лесоводы уже давно не имеют из-за ситуации с безопасностью.