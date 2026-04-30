Есть ли монополия на АЗС? Кириленко озвучил выводы АМКУ о скачке цен на топливо

По его словам, АМКУ уже провел сбор и анализ большого массива данных, чтобы сформировать "объективную картину ситуации" и зафиксировать основные рыночные тенденции.

Это позволило отследить резкое подорожание импортного топлива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Иностранные производители и трейдеры очень быстро отреагировали на кризис на Ближнем Востоке и сразу подняли отпускные цены. Поэтому аргументы отечественных АЗС относительно стремительного роста расходов на пополнение запасов нашли свое определенное подтверждение", - отметил Кириленко.

С 26 февраля по 31 марта по статистике Platts цены на дизель выросли на 86%, а цены на импорт - на 58%, в то же время цены на АЗС, по словам главы АМКУ, выросли лишь на 39%.

"При этом средние цены на АЗС в Украине росли медленнее, бензин - на 16%, дизель - на 39%", - добавил Кириленко.

В то же время он подчеркнул, что анализ еще продолжается, а окончательные выводы делать рано.

"Большинство сетей АЗС действовали и продолжают действовать по-разному, что не дает оснований для преждевременных выводов о совершении ими антиконкурентных согласованных действий. Рынок свободный, не монополизированный, на нем действуют около 1200 операторов разного размера, поэтому говорить о злоупотреблении монополией неуместно сейчас", - отметил глава АМКУ.