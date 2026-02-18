Пришли ли к согласию Украина и РФ в Женеве: эксклюзивные детали встречи и роль Мединского

По словам источника, военная подгруппа уже близка к финишу, а политическая подгруппа пока стоит на месте.

"От решения политической подгруппы зависит то, как будет реализовываться то, что наработала военная подгруппа. Уже необходима встреча на уровне лидеров. Видимо, так оно и будет. Россияне планируют передать это предложение Путину, они же не имеют полномочий принимать такое решение сами", - пояснил собеседник.

По словам источника, Мединский снова начал апеллировать к переговорам в Стамбуле 2022 года, предлагая базироваться на тех условиях и позициях. Однако украинской делегации удалось изменить вектор разговора.

"Тогда же были совсем другие условия. Предыдущие раунды переговоров как будто шли к какому-то развитию, но на этот раз они снова взялись за свое. В конце концов, после этих тезисов о Стамбуле разговор удалось перевести в более конструктивное русло", - пояснил собеседник.

"Уроки истории" от Мединского

На вопрос, были ли "уроки истории" от Мединского и упоминания о "Рюриковичах", собеседник ответил "конечно".

По его словам, смена руководителя российской делегации и появление представителя их МИД привела к тому, что россияне снова начали активнее концентрироваться на вопросе вывода наших военных из Донецкой области.

"Они это объясняют так, что в Абу-Даби фокус был на военной тематике - процедуры мониторинга и прекращения огня и т.д., тогда как в Женеве они делали акцент на политической составляющей. Поэтому и приехали Мединский и представитель МИД. Возможно, назначение Мединского - это либо попытка затягивания переговорного процесса, либо более ультимативное выдвижение российских условий", - говорит источник.

Он добавил, что в Женеве стороны договорились, что работа переговорных команд продолжится, следующая встреча может пройти через неделю-две.