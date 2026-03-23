Ждать ли на АЗС "откат" цен? Эксперт назвал главное условие

Главное: Снижение цены на нефть : после слов Трампа об Иране Brent упала со 112 до 96 долларов за баррель, а сейчас торгуется чуть выше 100 долларов.

: после слов Трампа об Иране Brent упала со 112 до 96 долларов за баррель, а сейчас торгуется чуть выше 100 долларов. На что ориентироваться : Эксперт советует не верить заявлениям американского президента на слово, а следить за биржей в Лондоне - только реальное падение цены там изменит цифры на наших АЗС.

: Эксперт советует не верить заявлениям американского президента на слово, а следить за биржей в Лондоне - только реальное падение цены там изменит цифры на наших АЗС. Продажи на заправках упали : Из-за слишком дорогого топлива люди стали меньше покупать, поэтому сети АЗС сейчас сами заинтересованы в том, чтобы снизить цены.

: Из-за слишком дорогого топлива люди стали меньше покупать, поэтому сети АЗС сейчас сами заинтересованы в том, чтобы снизить цены. "Гонка" на снижение цен: Как только нефть на мировом рынке стабильно подешевеет, заправки будут "бежать наперегонки", чтобы первыми сбросить цену и вернуть клиентов.

Как только нефть на мировом рынке стабильно подешевеет, заправки будут "бежать наперегонки", чтобы первыми сбросить цену и вернуть клиентов. Главное условие: Чтобы топливо в Украине реально подешевело, цена на нефть должна падать системно, а не просто "прыгнуть" вниз на один день.

"Цену этим словам мы знаем"

Эксперт отмечает, что к политическим заявлениям стоит относиться осторожно. Реальный показатель - это показатели лондонской биржи, а не слова политиков.

"Трамп может все что угодно там говорить. Рынок смотрит на биржу в Лондоне. Вот что там будет, соответственно тогда это реальный факт. А то, что там он говорит - мы цену этим словам уже знаем. Это все фон", - отмечает Куюн.

Почему цены на АЗС должны падать?

Прогнозировать точные цифры на АЗС сейчас невозможно. Если цена на нефть упадет на день, а потом снова вырастет на 20 долларов - отката на заправках не будет. Нужен системный процесс снижения стоимости сырья.

Несмотря на скепсис относительно прогнозов, эксперт убежден: если мировые цены на нефть пойдут вниз, украинские сети АЗС отреагируют оперативно. Основная причина - обвал продаж из-за высокой стоимости. Эксперт объясняет:

Бизнес хочет продавать: Заправки зарабатывают фиксированную маржу (3-5 грн на литре) независимо от того, стоит топливо 50 или 90 грн. Но при высокой цене люди просто перестают покупать.

Конкуренция: Сети будут "бежать один перед другим", чтобы снизить цену первыми и вернуть клиентов.

Контроль правительства: Власть не позволит затягивать со снижением цен, поскольку этот процесс должен быть "дорогой с двусторонним движением".

Когда ждать изменений на стелах?

Эксперт предупреждает: для реального снижения цен на АЗС падение на бирже должно стать устойчивым процессом, а не кратковременным колебанием.

"Если цена будет резко валиться, это будет быстрее. Если она будет медленно падать, это тоже будет медленнее на стелах. Но это однозначно будет. Бизнес не хочет торговать дорого, потому что никто не покупает. Сети уже отчитываются об обвале продаж", - подытожил эксперт.