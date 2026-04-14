Будут ли завтра отключать свет по графикам: прогноз на 15 апреля

20:55 14.04.2026 Вт
2 мин
Украинцев предупредили о самых важных часах суток
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию вечером (Getty Images)

В среду, 15 апреля, отключения электроэнергии в Украине не планируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление"Укрэнерго".

Читайте также: Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, - МАГАТЭ

Несмотря на то, что ограничения потребления в течение суток применяться не будут, всех украинцев призвали перенести энергоемкие процессы на дневное время - с 10:00 до 16:00. В этот период работа солнечных станций самая продуктивная.

Кроме того, в "Укрэнерго" просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.

Стоит отметить, что сегодня, 14 апреля, графики отключения света в Украине не действуют.

Отключение света в Украине

Напомним, недавно украинцам объяснили, почему в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. "Укрэнерго" назвало главной причиной дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями вражеских атак.

Эксперты считают, что после прохождения тяжелой зимы с постоянными терактами россиян стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле. Нагрузка на сети упадет вследствие повышения температуры и завершения отопительного сезона.

Отметим, Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, не исключает, что графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.

РБК-Украина также писало, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону. Министр энергетики Денис Шмыгаль анонсировал строительство объектов новой генерации общей мощностью 1,3 ГВт. Это облегчит прохождение следующего отопительного сезона.

