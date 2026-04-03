Графики будут действовать, но не весь день: где и как сегодня будут выключать свет
В пятницу, 3 апреля, в Украине снова действуют графики отключения электроэнергии. Однако свет выключают только утром.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что говорят в "Укрэнерго"
Как отметили в компании, 3 апреля во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленности.
Также в "Укрэнерго" добавили, что с 07:00 до 11:00 будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Причина применения ограничений - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Отдельно в "Укрэнерго" призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.
Графики отключений в Киеве
В Киеве сегодня свет выключают с 07:00 до 11:00.
Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений в Киевской области
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 3 апреля в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений в Днепропетровской области
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 3 апреля в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений в Одесской области
В Одесской области сегодня будут выключать свет по таким графикам:
Инфографика: t.me/dtek_ua
Графики отключений в Винницкой области
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Графики отключений в Житомирской области
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений на 3 апреля в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)
Графики отключений в Запорожской области
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:
- очередь 1.1: 09:00 - 11:30;
- очередь 2.1: 06:30 - 09:30;
- очередь 3.2: 09:00 - 11:30;
- очередь 6.2: 06:30 - 09:30.
Остальные очереди/подочереди в ГПВ не задействованы.
Графики отключений в Кировоградской области
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
на официальном сайте;
в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
через"Поиск отключений по адресу".
Графики отключений на 3 апреля в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)
Графики отключений в Черкасской области
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Графики отключений в Николаевской области
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию об отключениях электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Графики отключений в Полтавской области
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", 3 апреля в области действуют следующие графики:
Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений в Ровенской области
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Графики отключений в Сумской области
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или же свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
- в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
Графики отключений на 3 апреля в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)
Графики отключений в Тернопольской области
Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Графики отключений в Харьковской области
Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:
Графики отключений в Черниговской области
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях электроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Графики отключений на 3 апреля в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)
Графики отключений света в Украине
Напомним, последний раз графики отключений света в Украине вводили 24 марта.
Согласно прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.