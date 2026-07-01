Свет 1 июля будут отключать по всей Украине: когда начнут действовать графики
В среду, 1 июля, всех областей Украины коснутся отключения электроэнергии. Ограничения будут касаться как бытовых потребителей, так и к промышленности.
В какие часы ждать отключения и как узнать их графики - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Причины отключений: ограничения применяются вследствие роста потребления электроэнергии из-за жары и активного использования кондиционеров.
- Когда действуют графики: 1 июля отключения состоятся с 17:00 до 22:00.
- Кого касается: ограничения коснутся всех потребителей - как бытовых, так и промышленность с бизнесом (в объеме 1 очереди).
- Как узнать графики: проверить ограничения можно через приложение или на сайтах YASNO, а также сайтах или соцсетях облэнерго.
- Как помочь системе: украинцев призывали не включать одновременно несколько мощных приборов, пользоваться ими с 16:00 до 23:00, а также не охлаждать помещение кондиционером ниже 23-24 градусов.
Как будут отключать свет
По указанию "Укрэнерго" сегодня во всех областях Украины графики будут действовать:
- с 17:00 до 22:00 - ограничение мощности для промышленности и бизнеса;
- с 17:00 до 22:00 - почасовые отключения для бытовых потребителей вводятся графики почасовых отключений (в объеме 1 очереди).
Где проверить графики
Актуальную информацию об отключениях по областям можно узнать на официальных страницах или в соцсетях операторов системы распределения (облэнерго). Жители Киева и Днепропетровщины могут пользоваться ресурсами YASNO (приложение, сайт для Киева, сайт для Днепропетровщины).
Причины введения ограничений
В "Укрэнерго" рассказали, что возврат графиков отключений произошел из-за резкого роста потребления электроэнергии из-за жары, охватившей всю Украину. Массовое использование кондиционеров привело к увеличению объема энергопотребления минимум на 25%.
Дополнительно на энергосистему оказывают влияние плановые ремонты на энергообъектах, устранение последствий российских обстрелов, а также сокращение объемов импорта электроэнергии.
Как помочь энергосистеме
Для того чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему страны, гражданам необходимо:
- избегать одновременного использования нескольких мощных устройств;
- ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 23:00;
- устанавливать кондиционер на 23-24 градуса, поскольку охлаждение помещения до 22 градусов и ниже приводит к росту потребления на 8% за каждый градус.
Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому нужно следить за сообщениями облэнерго.