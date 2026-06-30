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Графики отключений возвращаются из-за жары: где и когда не будет света 30 июня

09:45 30.06.2026 Вт
2 мин
Сколько будет продолжаться отключение света сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Графики отключений возвращаются из-за жары: где и когда не будет света 30 июня Фото: в Украине сегодня запланированы графики отключения света (Getty Images)
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Из-за аномальной жары энергосистема Украины снова работает с повышенной нагрузкой. 30 июня во всех регионах будут применяться графики ограничений, которые коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей.

В какое время ожидать отключения и где быстро проверить графики для вашего адреса - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Почему отключают: Причина ограничений - значительный рост потребления электроэнергии из-за аномальной жары и активного использования кондиционеров.
  • Когда действуют графики: 30 июня ограничения будут применяться в вечерний промежуток времени - с 17:00 до 22:00.
  • Кого касается: Графики распространяются на всех потребителей: промышленность, бизнес и бытовые потребители (в объеме от 0,5 до 1 очереди).
  • Где искать графики: Быстрее всего проверить статус отключений можно через приложение или на сайтах YASNO (для Киева и Днепропетровщины) и на официальных ресурсах операторов системы распределения (облэнерго).
  • Как помочь системе: Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных приборов, перенести энергоемкие дела на день и не охлаждать помещение кондиционером ниже 23-25 градусов.

Как будут отключать свет

По указанию " Укрэнерго " сегодня по всей стране запланированы графики отключения света.

  • С 17.00 до 22.00: для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
  • С 17:00 до 22:00: для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений (объем от 0,5 до 1 очереди).

Почему возникли ограничения?

Как объяснили в YASNO, из-за сильной жары значительно возросло энергопотребление, в частности из-за массового использования кондиционеров.

Каждые +3 жары добавляют около 100 МВт нагрузки на энергосистему, еще восстанавливающуюся после вражеских атак.

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Где проверить графики

Актуальную информацию об отключениях в вашем регионе можно узнать на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго). Для жителей Киева и Днепропетровщины доступны ресурсы YASNO:

Как помочь энергосистеме:

  • Не включайте одновременно несколько мощных устройств.
  • Перенесите использование энергоемкой техники на дневные часы.
  • Не устанавливайте кондиционер на минимальную температуру (оптимально - 23-25 градусов). При понижении температуры ниже 22 потребление электроэнергии возрастает примерно на 8% с каждым градусом.

Энергетики отмечают, что ситуация может меняться, поэтому следует следить за сообщениями официальных источников. Графики вводятся для сохранения стабильности энергосистемы.

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