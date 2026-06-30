Графики отключений возвращаются из-за жары: где и когда не будет света 30 июня
Из-за аномальной жары энергосистема Украины снова работает с повышенной нагрузкой. 30 июня во всех регионах будут применяться графики ограничений, которые коснутся как промышленности, так и бытовых потребителей.
В какое время ожидать отключения и где быстро проверить графики для вашего адреса - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Почему отключают: Причина ограничений - значительный рост потребления электроэнергии из-за аномальной жары и активного использования кондиционеров.
- Когда действуют графики: 30 июня ограничения будут применяться в вечерний промежуток времени - с 17:00 до 22:00.
- Кого касается: Графики распространяются на всех потребителей: промышленность, бизнес и бытовые потребители (в объеме от 0,5 до 1 очереди).
- Где искать графики: Быстрее всего проверить статус отключений можно через приложение или на сайтах YASNO (для Киева и Днепропетровщины) и на официальных ресурсах операторов системы распределения (облэнерго).
- Как помочь системе: Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных приборов, перенести энергоемкие дела на день и не охлаждать помещение кондиционером ниже 23-25 градусов.
Как будут отключать свет
По указанию " Укрэнерго " сегодня по всей стране запланированы графики отключения света.
- С 17.00 до 22.00: для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
- С 17:00 до 22:00: для всех категорий потребителей вводятся графики почасовых отключений (объем от 0,5 до 1 очереди).
Почему возникли ограничения?
Как объяснили в YASNO, из-за сильной жары значительно возросло энергопотребление, в частности из-за массового использования кондиционеров.
Каждые +3 жары добавляют около 100 МВт нагрузки на энергосистему, еще восстанавливающуюся после вражеских атак.
Где проверить графики
Актуальную информацию об отключениях в вашем регионе можно узнать на официальных страницах операторов системы распределения (облэнерго). Для жителей Киева и Днепропетровщины доступны ресурсы YASNO:
- Применение YASNO.
- Сайт для Киева.
- Сайт для Днепропетровщины.
Как помочь энергосистеме:
- Не включайте одновременно несколько мощных устройств.
- Перенесите использование энергоемкой техники на дневные часы.
- Не устанавливайте кондиционер на минимальную температуру (оптимально - 23-25 градусов). При понижении температуры ниже 22 потребление электроэнергии возрастает примерно на 8% с каждым градусом.
Энергетики отмечают, что ситуация может меняться, поэтому следует следить за сообщениями официальных источников. Графики вводятся для сохранения стабильности энергосистемы.