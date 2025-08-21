ua en ru
В Украине появится 150 подземных школ до конца 2025 года, - Лисовой

Четверг 21 августа 2025 15:19
В Украине появится 150 подземных школ до конца 2025 года, - Лисовой Фото: Урок в подземной школе в Харькове (Вячеслав Мадиевский/Укринформ/Future Publishing/GettyImages)-
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

В Украине продолжается масштабное обновление школ и строительство подземных учебных заведений. Сейчас развивается большая инфраструктура подземных школ и укрытий, особенно в прифронтовых регионах.

РБК-Украина сообщает, что об этом во время конференции "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" заявили премьер-министр Юлия Свириденко и министр образования Оксен Лисовой.

По словам Свириденко, за последние два года на модернизацию школ направили рекордные 22,9 млрд гривен. Было обновлено 109 современных лабораторий и начато строительство подземных школ. Премьер подчеркнула, что пространство - лишь условие, а настоящие изменения начинаются с содержания обучения.

Министр Лисовой добавил, что обеспечить все школы укрытиями пока невозможно из-за высокой стоимости: одно укрытие на 500-700 детей стоит около 100 млн гривен, а полноценное противорадиационное укрытие в приграничных регионах - дороже новой школы. Сейчас начато строительство более 170 школ-укрытий, из них 33 уже готовы к использованию.

Лисовой отметил, что строительство подземных школ требует времени - от проектирования до ввода в эксплуатацию проходит около 9-12 месяцев, а иногда и больше года. До конца 2025 года планируют открыть 150 подземных школ, что позволит детям вернуться к очному обучению даже в безопасных условиях. Однако доступ к офлайн-образованию для всех школьников пока невозможно обеспечить.

Напомним, Кабмин определил, что учебный год в школах Украины 2025-2026 года начнется 1 сентября и продлится до 30 июня. Формат обучения - очный или онлайн - будет зависеть от ситуации с безопасностью в каждом регионе.

В МОН уточнили, что июнь не является обязательным учебным месяцем. Школы самостоятельно будут решать, когда завершить обучение и начать каникулы, учитывая ситуацию с безопасностью, нагрузку и потребности учеников.

Школа Образование в Украине
