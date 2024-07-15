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Будут ли кадровые изменения в правительстве: что говорит Зеленский

Украина, Понедельник 15 июля 2024 14:32
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Будут ли кадровые изменения в правительстве: что говорит Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Изменения в правительстве Украины могут произойти. Сейчас этим процессом занимаются и обсуждают вопросы с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Мы не можем говорить просто об смене премьер-министра, это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, они наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом", - сказал Зеленский и добавил, что проговаривает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи".

Зеленский напомнил, что правительство Шмыгаля работает дольше всего в истории Украины.

На уточняющий вопрос о возможном увольнении премьер-министра Шмыгаля, президент Зеленский ответил: "Мы поговорим об этом позже".

Напомним, в последнее время в СМИ появилась информация о намерении президента Владимира Зеленского сменить Дениса Шмыгаля, возглавляющего правительство с начала коронакризиса в марте 2020 года.

В то же время член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что отставка Дениса Шмыгаля невозможна во время действия военного положения в Украине, поскольку она повлечет за собой отставку всего правительства. Поэтому, по его словам, следует изменить законодательство, чтобы отправить Шмыгаля в отставку.

Данные последних опросов демонстрируют значительное снижение доверия украинцев к правительству, премьер-министру Денису Шмыгалю и президенту.

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Владимир Зеленский
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