На Банковой готовят перестановки в Кабмине: что говорят о смене премьера

Так называемая "перезагрузка Кабмина", о которой говорят уже давно, предполагает, в частности, и смену премьер-министра Дениса Шмыгаля. Если такое решение будет принято, то главу правительства могут сменить уже до начала осени.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция .

В качестве одного из индикаторов того, что Дениса Шмыгаля вскоре могут отправить в отставку, называют его резко снизившуюся внешнеполитическую активность. Впрочем, на это есть контраргумент: если за рубеж с визитами отправляется президент, то премьер, как правило, остается в Украине "на хозяйстве". Вместе глава государства и глава правительства участвуют в мероприятиях за рубежом только в исключительных случаях.

На Банковой говорят, что вскоре, после саммита НАТО в Вашингтоне (9-11 июля) и тем более после саммита Европейского политического сообщества в Лондоне (18 июля), фокус внимания несколько сместится на внутриукраинские дела. И в рамках этого как раз и возможна перезагрузка Кабмина или как минимум отдельные перестановки. Условным дедлайном при этом называют начало осени, но все может случиться значительно быстрее.

Кто может занять кресло Шмыгаля?

В кулуарах уже вовсю обсуждается кандидатура потенциальной сменщицы Шмыгаля - первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко, которую относят к орбите влияния главы ОП Андрея Ермака.

О премьерских амбициями Свириденко в кулуарах говорят давно. Чуть ли не с момента ее переезда с Банковой на Грушевского в конце 2021 года - уже тогда судачили о ней как о потенциальной сменщице Шмыгаля.

При этом каких-то заметных провалов, наказанием за которые могла бы служить отставка, у нынешнего главы правительства не было. Во власти рассказывают, что после начала большой войны у Шмыгаля и Зеленского сложились такие отношения, при которых премьер о своей возможной отставке узнает точно не из СМИ (а подобные случаи – не редкость). И в любом случае, даже если Шмыгаль покинет Кабмин, он наверняка останется в команде власти на какой-то другой должности.

Безусловно, смена главы правительства накануне зимы, с непредсказуемой ситуацией в энергетике, выглядит весьма неоднозначно. Это признают и различные собеседники РБК-Украина во власти. Но при кадровых назначениях в Украине нередко работает другая логика.