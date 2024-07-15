Чи будуть кадрові зміни в уряді: що каже Зеленський

Зміни в уряді Україні можуть бути. Зараз цим процесом займаються та обговорюють питання з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це заявив президент Володимир Зеленський повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Ми не можемо говорити просто про зміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, вони напевно можуть бути. Ми займаємося цим процесом", - сказав Зеленський і додав, що проговорює з міністрами і Шмигалем "деякі речі".

Зеленський нагадав, що уряд Шмигаля працює найдовше в історії України.

На уточнююче питання щодо можливого звільнення прем'єр-міністра Шмигаля, президент Зеленський відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".