ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кому больше всего доверяют украинцы: рейтинг политиков, чиновников и общественных деятелей

Украина, Среда 26 июня 2024 13:42
UA EN RU
Кому больше всего доверяют украинцы: рейтинг политиков, чиновников и общественных деятелей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на июнь 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев.

Об этом сказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию исследования на Youtube.

Полностью или частично Зеленскому доверяют 53,8% украинцев, не доверяют 37,8%.

Кому больше всего доверяют украинцы: рейтинг политиков, чиновников и общественных деятелей

По данным опроса, баланс доверия-недоверия к Зеленскому составляет 16,0%.

Кому больше всего доверяют украинцы: рейтинг политиков, чиновников и общественных деятелей

"Характерным моментом является то, что Зеленскому доверяют больше, чем институту президента Украины. То есть можно сказать, что к Зеленскому как к политику отношения лучше, чем к президенту Зеленскому со всем его соответствующим окружением и службами", - сказал Быченко.

Также положительный баланс имеют глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким (+13,3%), глава СБУ Василий Малюк (13,3%) и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (7,3%).

Остальные имеют отрицательный баланс. В частности:

  • мэр Киева Виталий Кличко -4,4%
  • телеведущий Сергей Притула -6,2%,
  • советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк -6,3%,
  • министр внутренних дел Игорь Клименко -7,9%,
  • секретарь СНБО Александр Литвиненко -11,5%,
  • министр обороны Рустем Умеров -13,2%,
  • глава финансового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев -20,2%,
  • вице-премьер Ирина Верещук - 21,2%,
  • премьер Денис Шмыгаль -30,2%,
  • пятый президент Петр Порошенко 42,9%,
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак -44,4%,
  • председатель Верховной рады Руслан Стефанчук - 46,3%,
  • руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – 47,3%,
  • депутат от "Слуги народа" Марианна Безуглая - 59,1%,
  • экс-премьер Юлия Тимошенко – 67,1%.

Меньше всего украинцы доверяют главе партии ОПЗЖ Юрию Бойко (-67,8%) и бывшему советнику Офиса президента Алексею Арестовичу (-69,3%).

По данным опроса, баланс доверия-недоверия "президенту Украины" составляет 6,9%.

Кому больше всего доверяют украинцы: рейтинг политиков, чиновников и общественных деятелей

Опрос проведен Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2016 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в январе президенту доверяли почти 70% граждан, а баланс доверия-недоверия Зеленскому составил 44,5%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Отключения стали более длительными. В Минэнерго объяснили, что происходит и когда света станет больше
Отключения стали более длительными. В Минэнерго объяснили, что происходит и когда света станет больше
DAILY
Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом