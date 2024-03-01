Будут ли электронные повестки: что готовит Рада в новом законе о мобилизации

Электронные повестки не нашли поддержки в комитете Верховной Рады Украины. В то же время возможность регистрации в электронном кабинете остается как право, а не как обязанность.

Об этом в интервью рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

"Другой ключевой момент касается электронного кабинета призывника и возможности оповещения в электронном формате о необходимости явиться в ТЦК и СП. Это фактически альтернатива электронным повесткам - мы от этого тоже отказались, оно не нашло поддержки в комитете", - отмечает он.

Как сообщил Вениславский, возможность регистрации в электронном кабинете оставили "как право, а не как обязанность".

"И также мы оставили возможность, прежде всего, лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", - сообщает он.

Вениславский отметил, что в данном контексте речь может идти и о студентах, которые учатся за границей, и о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу.

Комментируя способы вручения повестки, кроме отправки ее в электронном кабинете тем, кто там зарегистрирован, он заметил, что все остальные способы остаются теми же.

"В бумажном виде, вручение под видеофиксацию или другими путями при условии фиксации, что человек его получил", - уточнил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.