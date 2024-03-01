Чи будуть електронні повістки: що готує Рада у новому законі про мобілізацію

Електронні повістки не знайшли підтримки в комітеті Верховної ради України. Натомість можливість реєстрації в електронному кабінеті залишається як право, а не як обов'язок.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

"Інший ключовий момент стосується електронного кабінету призовника і можливості оповіщення в електронному форматі про необхідність з'явитися до ТЦК та СП. Це фактично альтернатива електронних повісток - ми від цього також відмовилися, воно не знайшло підтримки в комітеті", - зазначає він.

Як повідомив Веніславський, можливість реєстрації в електронному кабінеті залишили "як право, а не як обов'язок".

"І також ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", - повідомляє він.

Веніславський зазначив, що в даному контексті мова може йти й про студентів, які навчаються за кордоном, і про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.

Коментуючи способи вручення повістки, крім надсилання її в електронному кабінеті тим, хто там зареєстрований, він зауважив, що усі решта способів залишаються тими ж.

"У паперовому вигляді, вручення під відеофіксацію або іншими шляхами за умови фіксації, що людина її отримала", - уточнив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.