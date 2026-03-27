RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Будут ли электронные повестки в "Резерв+": в Минобороны дали ответ

19:12 27.03.2026 Пт
2 мин
В МОУ отметили, что понятие электронных повесток в законодательстве не существует
aimg Антон Корж aimg Дмитрий Левицкий
Иллюстративное фото: "Резерв+" не приспособлен к электронным повесткам (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что с апреля якобы начнут рассылаться электронные повестки через приложение "Резерв+".

Как отметили в министерстве, информация о якобы отправке электронных повесток вообще не соответствует действительности. В частности, в законодательстве нет такого понятия, как электронная повестка - поэтому ни один государственный орган не может формировать или отправлять такие документы.

"В приложении Резерв+ такой функциональности нет, и никаких работ над ее созданием не ведется. Резерв+ имеет другую логику. Это инструмент для быстрого и прозрачного взаимодействия граждан с государством: обновление данных, доступ к информации, упрощение процессов без лишней бюрократии", - говорится в комментарии.

Поэтому, добавили в министерстве, любые сообщения об "электронных повестках", которые якобы будут направляться через "Резерв+" - это "или недоразумение, или сознательное искажение информации".

"Призываем ориентироваться на официальные источники и проверенные сообщения", - отметили в МОУ.

"Электронные повестки": что известно

Отметим, чуть ранее ряд украинских СМИ сообщили, что с 1 апреля якобы будут присылаться электронные повестки. Приходить они якобы будут в кабинет военнообязанного в "Резерв+".

При этом повестка якобы считалась бы врученной по факту того, что она поступила в электронный кабинет - независимо от того, увидел и получил ли ее военнообязанный. Тогда как сейчас главный легальный способ дистанционного вручения повестки от ТЦК - это письмо через "Укрпочту".

Также недавно в СМИ распространились заявления народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Яцык, которая сообщила, что возможность отправки повесток через "Дію" якобы рассматривают в рамках реформы ТЦК и усиления мобилизации.

После этого Министерство цифровой трансформации официально сообщило, что не рассматривает и не планирует внедрять электронные повестки в "Дії". О разработке такого функционала речь даже не шла.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
