Будут ли электронные повестки в "Резерв+": в Минобороны дали ответ

Как отметили в министерстве, информация о якобы отправке электронных повесток вообще не соответствует действительности. В частности, в законодательстве нет такого понятия, как электронная повестка - поэтому ни один государственный орган не может формировать или отправлять такие документы.

"В приложении Резерв+ такой функциональности нет, и никаких работ над ее созданием не ведется. Резерв+ имеет другую логику. Это инструмент для быстрого и прозрачного взаимодействия граждан с государством: обновление данных, доступ к информации, упрощение процессов без лишней бюрократии", - говорится в комментарии.

Поэтому, добавили в министерстве, любые сообщения об "электронных повестках", которые якобы будут направляться через "Резерв+" - это "или недоразумение, или сознательное искажение информации".

"Призываем ориентироваться на официальные источники и проверенные сообщения", - отметили в МОУ.